【心理テスト】果物狩りに行くならどのフルーツがいい？答えでわかる「あなたが将来不安なこと」

Q：果物狩りに行くとしたら、どのフルーツがいいですか？

A：いちご

B：ぶどう

C：梨

D：みかん

あなたはどれを選びましたか？それでは結果を見てみましょう。

食べ物の好みには、その人の本性が表れます。あなたが気づいていない自分があらわになるのです。

あなたがどの果物狩りに行きたいと思ったのかから、「将来への不安が最も強く出る事柄」が明らかになります。

A：いちご…経済的な不安

いちご狩りに行きたいあなたは、現実的で堅実なタイプ。将来の計画を立てることが得意ですが、その分お金に関する不安を抱えやすいようです。

収入や貯蓄が十分でないと感じると、心がざわつき、ストレスとなって現れます。ちょっとした出費にも敏感になりやすく、爆発寸前にはため息やイライラが増えるのが特徴です。

しかし、経済的な安定を求める気持ちは決して悪いことではありません。小さな積み重ねを大切にし、安心できる仕組みを作ることで心も穏やかさを取り戻せるでしょう。

B：ぶどう…健康面の心配

ぶどう狩りに行きたいあなたは、体調の変化に敏感で、ちょっとした不調にも強く反応してしまうようですね。

健康を守りたい気持ちが強いからこそ、将来病気になるのではと不安を抱きやすい傾向があります。ストレスがたまると「体が重い」「よく眠れない」といったサインが現れやすく、それがまた不安を増幅させる悪循環を招くことも。

けれど、健康に気を配れるのは大きな強みです。日々の小さな習慣を見直し、自分の体を信じることができれば、不安は少しずつ和らぎ、気持ちも安定していくはずです。

C：梨…恋愛や結婚の行方が不安

梨を選んだあなた。人とのつながりを大切にし、愛情に深く価値を置くタイプです。そのため将来における恋愛や結婚の安定に不安を抱えやすいでしょう。

相手との関係に確信が持てないと心が揺れ、ストレスが積み重なると「相手に依存する」「連絡が気になって落ち着かない」といったサインが出やすくなります。

けれども本来、あなたは愛情豊かで人を温かく包み込める人。相手にすべてを委ねるのではなく、自分自身の人生を楽しむことができれば、将来への不安も自然と薄れていきます。

みかん狩りに行きたいあなたは、先を見通して考える力が強く、計画的に動けるタイプです。

その一方で、まだ遠い未来の老後を思い描き、「孤独になるのでは」「お金は足りるのか」と心配を募らせやすい傾向があります。ストレスがたまると集中力が落ち、気づけばぼんやりと未来を思い悩んでいることが増えるでしょう。

しかし、それは人生をしっかり見据えている証拠でもあります。今できることを少しずつ積み上げ、日常を楽しむ視点を忘れなければ、未来への不安は和らぎ、心はもっと軽くなっていくはずです。