10月10日～12日の北米映画週末ランキングは、SF映画『トロン』シリーズの最新作『トロン：アレス』がNo.1に輝いた。1982年の第1作『トロン』からは43年、前作『トロン：レガシー』（2010年）から15年ぶりの新作だ。ところがオープニング興行収入は3日間で3350万ドルと、前作の成績にも届かない厳しいスタートとなった。

本作はカルト的人気を誇る『トロン』シリーズの第3作で、出演者にはジャレッド・レト、グレタ・リー、エヴァン・ピーターズのほか、過去作からケヴィン・フリン役のジェフ・ブリッジスが復帰。AI兵士がデジタル世界から現実へと侵食していくなか、主人公のAI兵士アレス（レト）は、滅亡の危険に瀕した世界で変化していく……。

公開前、『トロン：アレス』は北米興収4000万～4500万ドル、世界興収8,000万～9,000万のヒットを期待されていた。製作費は1億8000万ドルと高額だが、残念ながら現時点では海外興収2700万ドル、世界累計興収6050万ドルと予想を大幅に下回っている。

前作『トロン：レガシー』は北米興収1億7206万ドル、世界興収4億ドルを記録。本作『トロン：アレス』も秋の映画興行を引っ張るポテンシャルがあるとみられており、ディズニーは公開に先がけ、スポーツや音楽ライブなどのイベントに劇中のライトサイクルを登場させるなど、タイアップを含むさまざまなプロモーションに注力してきた。

しかし、残念ながら結果は十分とはいえなかった。北米メディアでは『ブレードランナー 2049』（2017年）の再来といわれているように、同作は公開時期10月上旬、製作費1億5000万ドル、興収予測4000万ドルに対して実際の成績は3275万ドルという結果だから、ことごとく同じ轍を踏んでいる。

いうなればこれは、SF映画の歴史において重要なSF映画／フランチャイズが、現在の大作興行としての訴求力を失っていた形だ。実際に客層を確かめてみると、男性が全体の約7割、年代別にも25歳未満はわずか30%と、現在のヒットの条件である「女性客」と「Z世代」をほとんどつかめていなかったことがわかる。まさしく“悪夢再来”だ。

ただし事態をより複雑にしているのは、『トロン』シリーズをよく知るはずの45歳以上でさえ全体のわずか25%にとどまったところにある。映画館の出口調査によると、それでも観客の約半数が「『トロン』シリーズだから」映画館を訪れたと回答しているのだから、そもそもスタジオ側が見込んだポテンシャルに誤りがあったのかもしれない。AIと現実社会を題材としたSFアクションならば、もはや『トロン』でないほうが訴求力を高められた可能性はないだろうか？

今後の期待があるとすれば、Rotten Tomatoesで批評家スコア57%に対し、観客スコア87%という高評価を得ていること。出口調査に基づくCinemaScoreは「B+」評価となったが、賛否両論ながらも観客の支持は大きいのだ。

第2位には、チャニング・テイタム主演の犯罪コメディ『Roofman（原題）』が初登場。元兵士の泥棒が刑務所を脱獄し、「トイザらス」で潜伏生活を送るという“まさかの実話”だ。興行収入は週末3日間で800万ドルと決して高くないが、辛うじて予測の範囲内であり、製作費も1900万ドルと低予算のためコスト回収のハードルは低い。

共演はキルスティン・ダンスト、ラキース・スタンフィールド、ピーター・ディンクレイジほか。監督は『ブルーバレンタイン』（2010年）などのデレク・シアンフランスが務めており、Rotten Tomatoesでは批評家84%・観客85%と高評価を受けている。日本公開は未定。

そのほか今週は、第3位にレオナルド・ディカプリオ主演＆ポール・トーマス・アンダーソン監督『ワン・バトル・アフター・アナザー』が変わらずランクイン。週末興収は前週比マイナス39.3%と堅調で、北米興収5450万ドル、世界興収1億3800万ドルとなった。以前から触れているように、本作の成否は映画賞シーズンまでひとまず持ち越しだろう。

公開2週目のドウェイン・ジョンソン主演映画『The Smashing Machine（原題）』は、週末興収179万ドル、前週比マイナス69.2%と大幅に下落した。ランキングでも前週の第3位から第8位まで急降下し、A24としてもジョンソンとしても厳しい結果と言うほかない。こちらも映画賞シーズンでの健闘が期待されるが、どうなるか。

なおトップ10圏外には、ミュージカル『蜘蛛女のキス』を実写版『美女と野獣』（2017年）のビル・コンドン監督が映画化した『Kiss of the Spider Woman（原題）』と、名匠ルカ・グァダニーノ監督のもとにジュリア・ロバーツ、アヨ・エデビリ、アンドリュー・ガーフィールドが集ったスリラー映画『After the Hunt（原題）』が初登場。後者は次の週末に全米拡大公開され、その真価を問われる。

【北米映画興行ランキング（10月10日～10月12日）】1.『トロン：アレス』（初登場）3350万ドル／4000館／累計3350万ドル／1週／ディズニー

2.『Roofman（原題）』（初登場）800万ドル／3362館／累計3362万ドル／1週／パラマウント

3.『ワン・バトル・アフター・アナザー』（↓前週2位）667万ドル（-39.3%）／3127館（-507館）／累計5450万ドル／3週／ワーナー

4.『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』（→前週4位）335万ドル（-37.1%）／3049館（-458館）／累計2643万ドル／3週／ユニバーサル

5.『Soul on Fire（原題）』（初登場）300万ドル／1720館／累計300万ドル／1週／Affirm Films

6.『死霊館 最後の儀式』（↓前週5位）293万ドル（-29%）／2334館（-419館）／累計1億7244万ドル／6週／ワーナー

7.『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（↓前週6位）225万ドル（-36.7%）／1834館（-713館）／累計1億2863万ドル／5週／ソニー

8.『The Smashing Machine（原題）』（↓前週3位）179万ドル（-69.2%）／3321館（-24館）／累計980万ドル／2週／A24

9.『The Strangers: Chapter 2（原題）』（↓前週8位）155万ドル（-45.5%）／1878館（-812館）／累計1349万ドル／3週／ライオンズゲート

10.『The Good Boy（原題）』（↓前週9位）136万ドル（-42%）／1650館／累計486万ドル／2週／IFC Films

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年10月13日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）