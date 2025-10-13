「トロン」シリーズの３作目となる「トロン：アレス」が公開され、興行収入は約３３５０万ドル（約５１億円）を記録した/Disney

（ＣＮＮ）米ディズニーのＳＦアクション映画「トロン：アレス」が、北米市場の週末興行収入で約３３５０万ドル（約５１億円）を記録し、首位を獲得した。

数十年にわたる人気シリーズ「トロン」の第３弾となる同作は、当初アナリストが予測していた４０００万ドル超の初動には届かなかった。製作費は約１億８０００万ドルと報じられている。

調査会社コムスコアのポール・ダーガラベディアン氏は「『トロン』は、１作目の映画から４０年以上経っても、初登場で１位を獲得できる数少ない長寿シリーズの一つであることは評価すべきだろう」と語った。

１９８２年公開の第１作「トロン」は公開当時１６７０万ドル（インフレ調整後）にとどまったが、「トロン：アレス」はこれを上回った。一方で、２０１０年公開の続編「トロン：レガシー」の初週の興行収入６５００万ドル（インフレ調整後）には及ばなかった。

２位には、米パラマウント・ピクチャーズの「ルーフマン（原題）」が入った。脱獄犯がおもちゃ量販店「トイザらス」に潜伏していた実話をもとにした作品で、推定８００万ドルを稼いだ。

業界ニュースレター「フランチャイズＲｅ」のライター、デービッド・Ａ・グロス氏は「離婚した母親に恋をする二重生活の逃亡者を描いたキャラクター重視のコメディーとしては堅調なスタートだ」と述べた。同種の作品の平均的な初週の興行収入である約６４０万ドルを上回ったという。

３位は米ワーナー・ブラザースの「ワン・バトル・アフター・アナザー」で、週末の興収は約６６７万ドル。公開３週で累計５４００万ドルを維持している。

４位は米ユニバーサル・ピクチャーズの「ギャビーのドールハウス ザ・ムービー」（３３５万ドル）、５位は米ソニー・ピクチャーズの「ソウル・オン・ファイア（原題）」（３００万ドル）だった。