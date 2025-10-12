節約＆超簡単！ はんぺんを使った冷めても美味しいおかず。お弁当やおつまみにも！

育ち盛り食べ盛りの3児の母でもある、おうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）の連載第86回。今回は、今年10月1日からも3000品目以上の飲食料品が値上げされ、物価高騰が長引く中、節約の一助となるレシピを紹介します。使う食材は、通年比較的安価で、低カロリーながら実は栄養価の高い「はんぺん」。そのほかの食材も手に入りやすいものばかりを使いました。はんぺんのいちばんの特徴であるふわふわ食感は残し、食べ応えのある仕上がりに。夕食のおかずはもちろん、お弁当のおかずやお酒のおつまみにもオススメの一品です。

安く、美味しく、栄養も…を叶える万能食材

10月という過ごしやすい季節に入ったかと思えば、またもや値上げラッシュで家計に大打撃……物価高のニュースを耳にしない日はないほど、食材の値上がりも続いています。

家族の食卓と健康を支える立場としては、毎日のごはん作りも「どうにか安く、でも美味しく栄養も……」と知恵を絞りださないといけないですよね。我が家の場合、成長期かつ食べ盛りの子どもたちがいるのでボリュームも栄養もはずせません。

そんなときに心強い味方なのが「はんぺん」です。はんぺん特有のふわっとした食感とやさしい味わいは子どもたちにも大人気。魚のすり身が原料なので、良質なたんぱく質がしっかり摂れるうえに低脂質低カロリー。さらにカルシウムやビタミンB12も含まれているので、体づくりのサポートにも一役買ってくれます。

また、クセがないのでどんな料理にも使いやすく、焼いても煮ても崩れにくくボリュームも出るのでアレンジのしやすい食材です。そして、スーパーなどで時期を問わず購入することができ、価格が手頃なのもうれしい！

そんなはんぺんと、これからの季節に美味しい時期を迎えるれんこんを組み合わせた一品をご紹介したいと思います。

れんこんには、ビタミンCや食物繊維が豊富で、風邪予防や腸内環境の改善にもぴったり。加熱してもビタミンCが壊れにくいのもうれしいポイントです。シャキッとした食感が特徴ですが、すりおろして使うことでもちっとした弾力と自然な甘みが加わり、子どもたちも好きな食感になります。

今回、「節約」と「季節感」を叶えてくれる食材で作るのが「はんぺんナゲット」。包丁やまな板は使わないので作るハードルも低く、ナゲットというだけで大人も子どもも喜ぶおかずになること間違いなし！

はんぺんはあまり潰しすぎないことでふんわり感が残って、食べごたえがアップします。また、冷めてもふわふわ食感で、時間が経つほどに味がなじむので、お弁当のおかずにもピッタリ。ぜひお試しくださいね。

1度に2つの味を！はんぺんナゲットの作り方

今回は、青のりとチーズの2種類の味を一度に作ります。青のりは磯の風味が豊かで、ごはんやお酒がススム味。チーズはカリッと香ばしくクリーミーで、子どもたちにも好評の味付けです。お好みでコーンを入れるとプチプチ食感が加わりますよ。材料のマヨネーズは味付けというより、ナゲットの“ふわもち感”を出すためのひと工夫として入れます。

〈材料〉2人分

・はんぺん 1枚

・れんこん 約30g

・片栗粉 大さじ1

A）マヨネーズ 大さじ1/2

A）めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ1

・青のり 大さじ1/2

・ピザ用チーズ ひとつまみ（約15g）

〈作り方〉

【1】はんぺんを手で軽く潰しボウルに入れ、そこに皮を剥いたれんこんをすりおろして加える。

【2】片栗粉を加えて混ぜ、Aの調味料も加えたら馴染むまで混ぜ合わせる。

【3】【2】のタネの半分を別の器に分け入れ、1つには青のり、もう1つにはピザ用チーズを加えて混ぜ込む。

【4】それぞれを食べやすい大きさに成形したら、フライパンに油（大さじ4ほど）を熱して中火で揚げ焼きにする。

【5】両面がこんがり焼けたら完成。

節約しながらも、旬の食材から季節も感じられ、忙しい毎日の中でも、“ちゃんと作った”という満足感をくれる一品の出来上がりです。そのままでも十分美味しいですが、お好みでケチャップやマヨネーズをつけて召し上がれ。

お財布に優しく食べ応えアリ！ 「はんぺん」を使ったおつまみにもなる絶品おかず