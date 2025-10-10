この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【ズボラな50・60代必見】知らないと大損確定の年金制度を5つ紹介！』で、元銀行員FPのふみの氏が年金制度の申請忘れによる深刻な損失例や、今こそ知っておくべき年金の重要ポイントについて語った。ふみの氏は、「もし、あなたが受け取るはずの年金、年間180万円がたった1枚の紙を出し忘れただけで、すべて消えてしまうとしたら、信じられますか？」と、年金請求の申請漏れによる大損リスクを冒頭で強調。平均的なサラリーマンでも、申請しない限り「1円ももらえない」という厳しい現実を改めて訴え、「年金は国が親切に教えてくれるものではない」という独自の視点を示した。



動画の中でふみの氏は、特に申請忘れが多い「下級年金」（家族手当）や、在職老齢年金の2026年4月からの基準額引き上げについても具体例を交えて説明。「たった月2万円のカットでも、10年続けば240万円。チリも積もれば大きな損失になる」と痛感する場面を紹介し、「知らなかった自分が悪いんだけど、悔しい」と嘆く利用者の実話も交えて注意を促している。



また年金定期便の「見込み額」についても「夢の数字」と独自に表現し、「この見込み額はあくまで今の収入からシュミレーションした仮の数字。将来確定の額と誤解して老後資金計画が狂う人が本当に多い」と語る。さらに令和6年度からの法改正による在職老齢年金の大幅基準アップで「これまで年金カットを恐れて収入を抑えてきた高齢者にも“働く自由”が広がる」と最新の動向もカバーした。



繰り上げ・繰り下げ受給についても「人生の時間をどう使うかで最適な選択肢は違う」とした上で、「お金の多寡だけではなく、60代の“時間の価値”にも目を向けよう」とし、精神的・生活的なバランスを重視したアドバイスを寄せている。



「この障害年金については特に真面目で責任感の強い人ほど自分が障害を負うなんてと考えたくないものです。しかしこれは弱さではありません」と、万が一に備える重要性に触れ、遺族年金・障害年金も“生命保険・所得保障保険”という視点で紹介した。



最後には「今日の話が少しでも役に立ったと思っていただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をしていただけると本当に励みになります」と視聴者に呼びかけ、「また次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。