校閲の仕事でミスして日記を書き始めたら、いつの間にか小説を書いていた･･･群像新人賞受賞作『アザミ』誕生記

第68回群像新人文学賞を受賞した綾木朱美さん『アザミ』の単行本が刊行されました。ネットやSNSに囚われながら生きる私たちの「いま」を描いた本作は、どのようにして生まれたのか。「群像」2025年10月号より、綾木さんによる刊行記念エッセイ「本の名刺」をお届けします。

「書けるだろう」と思ったけれど――創作の再出発

昨年のゴールデンウィークに、思うところがあり、毎朝日記を書くと決めた。「思うところがあり」などと恰好をつけたが、単純に、校閲の仕事であほなミスをしたのである。たとえるなら、「伝達式」が「伝龍式」になっていたのに気づかなかった、みたいなミスで、丸二日くらい落ち込み、その後開き直り、よし、ＰＣで日記でも書いてみよう、と決心した。自分で書いた文章が一番校閲しづらいと聞くし、これが習慣づいたら今後ああした間違いを見逃すこともなくなるのではないか、そして毎日書く文章と言えば日記だろう、という安直さで始めたのだが、三週間を過ぎたあたりで一つの真理に行き当たった。

あのね、そんなに毎日書くことない。

六月の後半には、いよいよだめだ、つまらん、もう自分で書いててダレてきてるのわかるもん、会社への道を歩いてたらファミレスの窓際に座ってるおばちゃんと目が合った、室内なのに濃い紫のサングラスをかけてた、でも目が合うってわかるもんだな意外と、もしかしたらおっちゃんだったかもしれんけど、って何が言いたいんじゃこれは、となり、エイヤッと小説を書くことにした。

小説はそれまでにもいくらか書いていた。中高と文芸部に入っていたし、高二で部長もやったし、人並みに1.5を掛けたくらいには、読むでも書くでも小説との付き合いはあった。だから、まあ、書こうと思えば書けるだろう、と思ったのだ。

甘かった。

一作目はすぐにファイルごと消した。だめすぎて思い出したくもない。考えてみると私が集中的に小説を書いていたのは中学受験にやさぐれていた小六の一年と文芸部に所属していた中三から高二の三年間だけだ。それで十数年ぶり一発目がファンタジーＳＦはまずい。紙の盾で魔王に挑むようなものである。せめて紙じゃなくてアルミくらいにはしないと、ということで、自分と年齢が近く、似たような仕事をしている同性をメインに据えて書くことにした。日記とほぼ変わらない出来だったが、とりあえずアルミくらいの強度はありそうだったので、続けてみた。しばらく書き進めていくと謎の同僚が謎のアイドルを彼女に教える展開になったので、おお、小説っぽくなってきたじゃんと俄然やる気になり、一日2、300字が1000字、2000字と増えていった。六月が去り、七月になった。

『アザミ』の終わり方に込めた、正直な現実

2024年の夏は暑かった。

都知事選があったし、パリオリンピックがあったし、米大統領選の民主党候補者がバイデンからハリスに交代したし、ガザでは空爆、岸田首相が退陣を表明した。毎日、毎日、ニュースがあった。そんなことは当たり前なのだが、その年の私は新聞を開くたび、テレビをつけるたび、ニュースサイトにアクセスするたび、こんなに多くのニュースがあることに信じられない思いがした。仕事帰りの電車では何をする気にもなれず、座って目をつむり、そうしていても活字が瞼の裏に浮かぶのでおもしろかった。瞑想アプリを三つくらいダウンロードして何十種類もの音源を毎晩代わる代わる流して眠ることにし、眠れないときはカーテンを開けて外が徐々に明るくなる様子を見守った。新聞配達のバイクの音は大体午前三時から四時の間に聞こえた。

どうしてこの年の夏だけがこうも私を疲労困憊させたのか、いまになってもわからない。わかるのは、ただ、自律神経が完全におかしくなった生活の中で、仕事と仕事の前の書く時間だけが私のガタガタになったねじを締めてくれたということだ。仕事は少なくとも一日八時間は私にやるべきことを与えてくれたし、書くことは自分が何を感じ、何を感じていなくて、何に感じているふりをしているのか、主人公のアザミの視点をとおして少しずつ教えてくれた。九月に入るとだんだん調子が戻ってきて、午前三時には自然と眠くなり、温かいご飯のにおいに胃がむかむかすることもなくなった。小説はというと、当初の予想とは違う方向に走りだしていた。

ミカエル楓という素行不良のアイドルが登場したとき、私はなんとなく、アザミは最終的にネット上で盛大に炎上する仕儀になるのではないかと予想し、途中までそのつもりで書いていた。だが、半分ほど書き上がったあたりで、これまたなんとなく、炎上は違うな、と思うようになった。これまで書いてきたアザミという人間がどうやら簡単に炎上してくれるタイプではないようだという気づきもあったが、それ以上に、炎上という現象自体にもう意味がないと思い始めたからだった。

SNSでは毎日誰かしらの投稿が燃えていた。とても深刻な差別に根差した投稿があって、それが炎上する。読んだ私も、いやあひどい、けしからん、と思う。二日後にはまた別の投稿がやり玉に挙げられていて、読むと私も、いやあひどい、けしからん、と思う。そう思っていると、能登で豪雨があることも戦争が終わらないことも合計特殊出生率過去最低も忘れていられる。そういうことだ。頭の中をつねに忙しくさせていると現実で怠けていられるのだ。そのからくりにもっと早く気づけたら、私の夏はもう少し楽に過ぎていっただろう。でもそんな「楽さ」に意味はないし、この小説をそういう「楽さ」に着地させたくなかった。そんなところに追いやるくらいなら、もっと徹底的に、もっと意味のないところで終わらせたほうがマシだと思った。だから小説の最後でアザミは何も得るものはなく、何も失わない。何も変わらないという無意味さが私にとっては重要だった。それこそが当時の私の正直な現実だったから。

あの夏、書きかけのファイルを開くたび、鏡に映る自分を覗き込んでいるような気がしていた。いまもそうだ。日記よりも楽だと思って始めたがとんでもない。鏡の中の私は独善的で、嫉妬深く、邪悪で、怠惰だ。ありのままの自分を見つめることはつらい。現実はしんどい。でもそれが真実であるならば、その真実に誠実でなければならない。そういうところは、ちょっと校閲に似ている、と思った。

