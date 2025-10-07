»È¤¤Â³¤±¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£¤ª¤¦¤Á¾ÆÆù¤Î±ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ä¤¤Þ¤ë¡×
²È¾ÆÆù¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤¤Î¤¬¥¤¥ï¥¿¥Ë¤Î¡Ö¤ä¤¤Þ¤ë¶¡×¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÅÍÍ¤Ï¾ÆÆùÀìÍÑ¡£
¤ä¤¤Þ¤ë¶¤òÇã¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Çã¤Ã¤Æ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Îº£¤Ç¤Ï¡¢½µ¤Ë1¡Á2²ó¤â¾ÆÆù¤¹¤ë¤Û¤É½ÐÈÖ¤ÎÂ¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃµö¼èÆÀ¤ÎÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç±ì¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë
¤³¤Î¤ä¤¤Þ¤ë¶¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Æù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î±ì¤ÎÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£
Æù¤òÃÖ¤¯¥×¥ì¡¼¥È¤Î²¹ÅÙ¤ò¹â²¹²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢Æù¤Î»é¤ò±ê¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Î2¤Ä¤Ç¡¢¤³¤Î±ì¤Î½Ð¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¼«ÂÎ¤¬¡¢¤ä¤¤Þ¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë´äÃ«»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆÃµö¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ìý¤¬Íî¤Á¤ë¡¢¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤
ÁáÂ®¤ä¤¤Þ¤ë¶¤Ç¡¢ËÜÆü¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¾ÆÆù¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤¤Þ¤ë¤ò»È¤¦»þ¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤Î¿å¼õ»®¤ËÌó230ml¤Î¿å¤òÃí¤¤¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ò¾å¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ï¥¿¥Ë¥«¥»¥Ã¥È¥¬¥¹¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢ÅÀ²Ð¸å¶¯²Ð¤ÇÌó2¡Á3Ê¬Í½Ç®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤é½àÈ÷´°Î»¡£¤µ¤Æ¡¢¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æù¤ò¾Æ¤¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤³¤¦¤·¤Æ½Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¡¼¥à¾õ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å¤ò¾¡¼ê¤Ë³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢·ä´Ö¤«¤éºÇ½é¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¿å¼õ»®¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»é¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Æù¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥®¥È¥®¥È¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤ËÈþÌ£¤·¤¤
¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤ªÆù¤¬¤³¤Á¤é¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎµíÆù¤À¤±¤É¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¤Þ¤ë¶¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿º£¤Ç¤Ï¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£²¿¤è¤ê¡¢Ì£¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï»é¤ÎÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À¥¤¥ä¤Ê´¶¤¸¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¾²Ð¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥×¥ì¡¼¥È¤ÏÄ¾·ÂÌó23cm¤Ç¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥È¤è¤ê¤Ï¾®¤µ¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÅÔÅÙ¾Æ¤¤¤ÆÇ®¡¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤ï¤¿¤·¤ÏÆÃ¤Ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¡á±ì¤ÎÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¡£Ãæ²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤³¤Î±ì¤ÎÎÌ¤Ç¡¢±ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¾ÆÆù¤Î±ì¤Î¸¶°ø¤Ã¤Æ¡¢»é¤¬Ç®¤»¤é¤ì¤Æµ¤²½¡¢¾øÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥×¥ì¡¼¥È¤Ë»é¤¬¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¹â²¹¤Ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±ì¤ÇÉô²°Ãæ¤¬¥â¥¯¥â¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÆü·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Û¤ó¤Î¤ê¾ÆÆù¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¥¤¥ä¤Ç¡¢²È¾ÆÆù¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é»×¤¤¤Ã¤¤ê²È¾ÆÆù¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¶á½ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù²°¤µ¤ó¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï½µ¤Ë2²ó¤Û¤É¤ä¤¤Þ¤ë¶¾ÆÆù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¤«¤è¤ê¤â¸åÊÒÉÕ¤±¤¬¥é¥¯
¾ÆÆù¤ÎÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸åÊÒÉÕ¤±¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤âÍýÍ³¤Î1¤Ä¡£
ÊÒÉÕ¤±¤ë»þ¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä·¿¤Î¿å¼õ»®¤È¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È¤À¤±¤ò¥·¥ó¥¯¤Ç¼êÆþ¤ì¤¹¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤Î±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¥µ¥µ¤Ã¤È¿¡¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©ºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Î¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È¤¬ËÜÅö¤ËÀö¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥´¥·¥´¥·ÎÏ¤ò³Ý¤±¤º¤È¤â¤¹¤ë¤ó¤È±ø¤ì¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²È¾ÆÆù¤Ã¤Æ·ë¶ÉÊÒÉÕ¤±¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤¤Þ¤ë¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤à¤·¤í¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ä¤Þ¤ÊÈÄ¤òÀö¤¦¤è¤ê¤âÁá¤¯ºÑ¤à¤è¤¦¤Ë¡£¾ÆÆù¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤ï¤¬²È¤Î¥·¥ó¥¯¤Ç¤â¼êÆþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¤ä¤¤Þ¤ë¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ä¤¤Þ¤ë¶¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÈÇ¡Ö¤ä¤¤Þ¤ë¥¹¥ê¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡£±ì¤Î½Ð¤Ë¤¯¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉý¤Î¤ß1.6cm¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Ìý¤Ï¤Í¤Î¥¬¡¼¥É¤¬¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¬²È¤Î¤ä¤¤Þ¤ë¶¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤Ê¤Î¤ÇÇã¤¤ÂØ¤¨¤Ï¸«Á÷¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤¤Þ¤ë¶¡×¤â¡Ö¤ä¤¤Þ¤ë¥¹¥ê¥à¡×¤â¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£³°¿©1²óÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤ä¤¤Þ¤ë¤òÇã¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡£
Photo: mio