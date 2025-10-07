かっ…可愛い〜ッ！100均で出会って一目ぼれした！専門店で売っててもおかしくない食器

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名（左から）：茶碗（マットおにぎり）／小鉢（マットおにぎり）

価格：￥220（税込）／￥110（税込）

サイズ（約）：13cm／6cm

販売ショップ：ダイソー

こんなの可愛すぎる！ダイソーで出会って一目惚れした食器をチェック

ダイソーをパトロールしていると、食器売り場で可愛すぎるアイテムが！デザインに一目惚れしてしまい、早速購入してきました♡

プチプラだったので、今回は2種類の食器をGETしてきました。まずこちらが『茶碗（マットおにぎり）』。お値段は￥220（税込）。材質は陶器で、サイズは約13cmです。

ミニ丼にも使える大きさで、ご飯をたくさん食べたい方でも満足できそうな印象です。マット調の質感で、なめらかな形状がGOOD。陶器が手に良く馴染みます。

そしてこちらが、『小鉢（マットおにぎり）』です。漬物やソースなどにピッタリなサイズ感。梅干しおにぎりのようなデザインで可愛らしいですよね！

全体はやさしい白地で、どんな食卓にもなじみやすいナチュラルなトーンがGOOD。おにぎりの模様はユニークですが控えめで、他の食器と並べたときに、ちょっとしたアクセントになるのがお気に入りです。

他にも、2回りほど大きい小鉢や大小のプレートなどの展開がありました。総柄はお茶碗のみです。プチプラなので、食器を揃えて統一感を出すのも良いですね♪

今回はダイソーの『茶碗（マットおにぎり）』と『小鉢（マットおにぎり）』をご紹介しました。

シンプルながらもちょっと個性のある器が好きな方や、プチプラでも雰囲気のある和食器を集めたい方におすすめなダイソーのアイテム。これは人気が出そうなので、気になった方はお早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。