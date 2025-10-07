

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3353> メディ一光Ｇ 東Ｓ -5.72 10/ 6 上期 3.17

<7679> 薬王堂ＨＤ 東Ｐ -4.43 10/ 6 上期 7.45

<6734> ニューテック 東Ｓ -2.86 10/ 6 上期 60.27

<2789> カルラ 東Ｓ -2.71 10/ 6 上期 -4.03

<8940> インテリクス 東Ｓ -2.69 10/ 6 1Q -11.58



<2300> きょくとう 東Ｓ -2.12 10/ 6 上期 -15.27

<8011> 三陽商 東Ｐ -2.09 10/ 6 上期 赤転

<3148> クリエイトＳ 東Ｐ -1.72 10/ 6 1Q 7.99

<7611> ハイデ日高 東Ｐ -1.40 10/ 6 上期 30.31



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

