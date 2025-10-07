―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の10月3日から6日の決算発表を経て7日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3353> メディ一光Ｇ 　東Ｓ　　 -5.72 　 10/ 6　　上期　　　　3.17
<7679> 薬王堂ＨＤ 　　東Ｐ　　 -4.43 　 10/ 6　　上期　　　　7.45
<6734> ニューテック 　東Ｓ　　 -2.86 　 10/ 6　　上期　　　 60.27
<2789> カルラ 　　　　東Ｓ　　 -2.71 　 10/ 6　　上期　　　 -4.03
<8940> インテリクス 　東Ｓ　　 -2.69 　 10/ 6　　　1Q　　　-11.58

<2300> きょくとう 　　東Ｓ　　 -2.12 　 10/ 6　　上期　　　-15.27
<8011> 三陽商 　　　　東Ｐ　　 -2.09 　 10/ 6　　上期　　　　赤転
<3148> クリエイトＳ 　東Ｐ　　 -1.72 　 10/ 6　　　1Q　　　　7.99
<7611> ハイデ日高 　　東Ｐ　　 -1.40 　 10/ 6　　上期　　　 30.31

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした7日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース