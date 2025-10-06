ド速いmicroSDは体感済みか〜？ 新作も過去最安だし確保 #Amazonプライム感謝祭
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分まで｢Amazonプライム感謝祭先行セール｣を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、 最大読み出し速度880MB/sを実現したNextrage（ネクストレージ）の「microSD Express」やSanDisk（サンディスク）の「microSD Expressカード」など、 高速インターフェース技術を搭載した「Express」規格のmicroSDカードがお得に登場しています。
ゲームの読み込みが速く、ロード時間を短縮できるNextorageの「microSD Express」が最大47％オフ！
Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 512GB Nintendo Swtich2 動作検証済み microSDXC Express PCIe/NVMe Gen3x1 UHS-I データ復元ソフト付属 読み出し最大880MB/s G-シリーズ EX NM3A512/XHAE
15,283円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 256GB Nintendo Switch2 動作検証済み microSDXC Express PCIe 3x1, NVMe 1.3 UHS-I 読み出し最大810MB/s Gシリーズ EX NM3A256/XHAE
6,280円
（37％オフ）
Amazonで見るPR
Nextorage microSD Express ネクストレージ 国内メーカー 128GB Nintendo Switch2 動作検証済み microSDXC Express P PCIe 3x1, NVMe 1.3 UHS-I 読み出し最大810MB/s Gシリーズ EX NM3A128/XHAE
3,980円
（47％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞Nextrageのセール対象商品一覧を見る
最大読み出し速度880MB/sを実現した、SanDiskの「microSD Expressカード 256 GB」が18％オフ！
SanDisk Micro SD Express、256GB microSDカード、読み取り速度/書き込み速度最大880/480MB/秒、最速のmicroSD、クラス10、U3の最大4.4倍の読み取り速度。
10,159円
（18％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞SanDiskのセール対象商品一覧を見る
Nintendo Switch2動作確認済み。BUFFALOのSD Express対応microSDカードが17％オフとお買い得！
バッファロー SD Express対応microSDカード 128GB 【 Nintendo Switch2対応 】読込速度890MB/s UHS-I U3 V30 A1 Class10 RMSD-128GEXA/N
4,980円
（17％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞BUFFALOのセール対象商品一覧を見る
22％オフも。ゲームの応答速度も抜群なGIGASTONEの microSD Express microSDカードも要チェック！
【Nintendo Switch 2動作確認済】GIGASTONE microSD Express microSDカード 512GB SD7.1 読み取り速度/書き込み速度最大 880/650MB/s A1 V30 U3 Type-Cカードリーダー付き
22,990円
（8％オフ）
Amazonで見るPR
【Nintendo Switch 2動作確認済】GIGASTONE microSD Express microSDカード 256GB SD7.1 読み取り速度/書き込み速度最大 880/650MB/s A1 V30 U3 Type-Cカードリーダー付き
13,990円
（22％オフ）
Amazonで見るPR
KIOXIAやAmazonベーシック、SP Silicon PowerのmicroSDカードをお得に買うならAmazonプライム感謝祭で！
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
1,069円
（8％オフ）
Amazonで見るPR
Amazonベーシック 512GB microSDXCカード (アダプター付き) 読み取り速度最大200MB/秒 1個入り
5,570円
（12％オフ）
Amazonで見るPR
SP Silicon Power シリコンパワー microSD カード 128GB 【Nintendo Switch 動作確認済】4K対応 class10 UHS-1 U3 最大読込100MB/s 3D Nand SP128GBSTXDV3V20SP
1,003円
（15％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞microSDカードのセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年10月6日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:｢Amazonプライム感謝祭り先行セール｣