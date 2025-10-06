この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

雑学王子ミツル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【知らなきゃ危険】11月迄に対策しないとLINEが使えなくなる！」を公開。一部のスマートフォンでLINEが使えなくなる「Xデー」が迫っていると警鐘を鳴らし、その原因と対策について詳しく解説した。



雑学王子ミツル氏は、2025年11月には特定の古いOSを搭載したスマートフォンでLINEが突然使えなくなる可能性があると指摘。原因は、スマートフォンの「OSバージョン」と「LINEアプリのバージョン」が古いままであることだと説明した。これらを最新の状態にアップデートしておかないと、今後LINEアプリの更新が不可能になり、最悪の場合「起動もできなくなる」という事態に陥ると注意を促した。



動画によると、LINEの利用が困難になる対象は、Androidの場合はOSバージョン「7.1.2以下」、iPhoneの場合は「iOS 14.8.1以下」であるという。安心してLINEを使い続けるための推奨環境として、iPhoneは「iOS 15.0以上」、Androidは「OS 8.0以上」、そしてLINEアプリ自体のバージョンは「13.21.0以上」に更新しておく必要があると氏は語った。



古いスマートフォンを使用している場合、OSのアップデート自体が提供されておらず、推奨環境を満たせない可能性がある。その場合は、LINEを使い続けるためにスマートフォン本体の買い替えも検討する必要があると雑学王子ミツル氏は付け加えた。



この投稿には「凄く参考になりました」といったコメントが寄せられた。自分のスマートフォンが対象かどうか、一度OSとアプリのバージョンを確認し、来るべき「Xデー」に備えてみてはいかがだろうか。