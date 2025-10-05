¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡È¤³¤·¤¢¤óVS¤Ä¤Ö¤¢¤óÏÀÁè¡É¤¿¤¯¤äÉü³è¡õ¿ó¡Ö¿ÍÀ¸ëð²Î¡×¥Í¥Ã¥Èµã¤¾Ð¤¤¡ÖÀÄ½Õ´¶¡×
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬É×Ìò¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ïº£·î1Æü¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥ÞÂè3ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡9·î26Æü¤ËËÜÊÔºÇ½ª²ó¡ÊÂè130ÏÃ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢´°·ë¡£29Æü¤«¤é¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ê15Ê¬¡Ë¡Ü¥¥ã¥¹¥ÈºÂÃÌ²ñ¡Ê10Ê¬¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óÆÃÊÌÊÔ¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Á11¡¦25¡Ë¤¬4ÌëÏ¢Â³¥ª¥ó¥¨¥¢¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎµÓËÜ¤Ï4ºî¤È¤â»³²¬¿¿²ð»á¡£»°Ã«¾»ÅÐ»á¤È¤È¤â¤ËËÜÊÔ¤ÎµÓËÜ¶¨ÎÏ¤òÃ´Åö¡£Ãæ±à»á¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÎµÓËÜ´Æ½¤¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£Âè3²ó¤Î¥¥ã¥¹¥ÈºÂÃÌ²ñ¤Ï¥¥ã¥¹¥ÈºÂÃÌ²ñ¤Ïº£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡£
¡¡Âè3ÏÃ¤Ï¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡£1974Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ë2·î¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤ê¡¢¶äºÂ¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö¥¤¥Ì¥ï¥·¡×¤Ç¥¿¥áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£¶á¤¯¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ëÅ¹¤¬³«¶È¤·¡¢Å¹Ä¹¡ÊÀ¾Â¼ÍºÀµ¡Ë¤â´×¸ÅÄ»¤ËÃ²¤Àá¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Ï»¸¶±ÊÊå¡ÊÆ£Æ²Æü¸þ¡Ë¤ÏÎ¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤¬Àä¹¥Ä´¡£ÄÁ¤·¤¯¸µµ¤¤Î¤Ê¤¤ÌÁÍ§¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¡£¤¿¤¯¤ä¤Ï¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Î·úÀßÈñ¤¬»ÙÊ§¤¨¤º¡¢¼Ú¶â¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÊå¡ÖÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ãå´ãÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌø°æ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤ÏÅþÄì»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îñ²¤Ï¤³¤·¤¢¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡¡Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡×
¡¡±ÊÊå¡Ö¤½¤ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¼¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¸¸ÌÇ¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤¬¤³¤·¤¢¤ó¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îñ²¤Ï¤³¤·¤¢¤ó¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ó¡Ö¤½¤ì¤Ï²£Ë½¤À¤è¡£¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¡£ñ²¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÎ³¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¡£¤³¤·¤¢¤ó¤À¤È¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÎ³¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡±ÊÊå¡Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍý¶þ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤·¤¢¤ó¤â°ìÎ³°ìÎ³¤ÎÆ¦¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Ö¤¢¤óÇÉ¤«¡¢¤³¤·¤¢¤óÇÉ¤«¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¤Ä¤Ö¤¢¤óÇÉ¤«¡¢¤³¤·¤¢¤óÇÉ¤«¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¡×
¡¡±ÊÊå¡Ö¿·¤¿¤ÊÅÞÇÉ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¤Ï¿ó¤Î¿·ºî²Î»ì¡Ö¥Ê¥Þ¥³¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡Ê¥Þ¡¼¥Á¡Ë¡×¤òÆÉ¤ß¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð¤ß¡£2¿Í¤Ï¡Ö0ºÐ¤«¤é99ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÆ¸ÍØ¡×¡Ê»Ë¼Â¡Ë¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤ä¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤Ëºî¶Ê¤ò³«»Ï¡£±ÊÊå¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡¼¤Î¥«¥ì¡¼¡õ¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡×¡£µö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¡¢Å¹Ä¹¤â¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ò·ü¤±¤ë¡£
¡¡4¿Í¤Ï¹ç¾§¡£Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¿ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡¢¤¿¤¯¤ä¤Ï¡ÖËÍ¤é¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡½¡½¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÏÀÁèËÖÈ¯w¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤Ä¤Ö¤¢¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ó¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤Ä¤Ö¤¢¤óÇÉ¤«¤³¤·¤Ï¤óÇÉ¤Î¥Ð¥È¥ë¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤Ø¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í§¾ð¡ÊÎÞ¡Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó¤Î²Î¤¬Ä°¤±¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ë²¿²ó¤âÀäË¾¤·¤¿¿ó¤¬¡Ø¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤âµã¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£»ëÄ°¼Ô¤Îµã¤¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£