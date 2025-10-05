ÃæÀîæÆ»Ò¡¡¡ÖÁÐ»Ò¿ÍÀ¸½é¤ÎÝôÍá¡×Êó¹ð¡Ö·»¤¬Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ò´Ñ»¡¤·¡¢Äï¤ò¤ï¤¿¤·¤¬¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ÎÝôÍá¤ò½éÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ«¡¢ÁÐ»Ò¿ÍÀ¸½é¤ÎÝôÍá¡ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö·»¤¬Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ò´Ñ»¡¤·¡¢Äï¤ò¤ï¤¿¤·¤¬¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿ÍÀ¸½é¡ª¤È¤·¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤È¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤â¿ÍÀ¸½é¤ò¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡YouTube¤Ë¤âÆ°²è¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¤É¤¦¼þ¤ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢¤ªÊ¢¥¥º¤Þ¤À²óÉü¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ÉÁÐ»Ò¤ò·Þ¤¨¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤Ê¤É¤Ê¤ÉÇº¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡¡¿ÈÂÎ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¡Âà±¡¸å¤Î¿·À¸³è¤ò¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡¢¡ª°ú¤Â³¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÂçÊÑ½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÀèÇÚÃ£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î5Æü¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£9·î30Æü¤Ë¡¢·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£