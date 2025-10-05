「形成外科出身だから美容施術が上手い」は大きな間違い…現役医師が暴露する美容外科の”技術格差”と上手な医師に「共通する特徴」

美容医療を受けるなら形成外科専門医が安心――この常識が覆されようとしている。前回に続き、Xでアカウント名「暴露した医」として活動する医師が、美容医療業界の構造的な問題と、患者が陥りやすい罠について詳細に語った。

形成外科専門医だから上手い、は幻想

「形成外科専門医だから安心・大丈夫というのは完全な幻想です。むしろ直接美容外科に入った『直美（ちょくび、研修後すぐ美容外科に入った医師）』の方が、審美的にははるかに上手い仕上がりのことも多いです」

医師は美容外科医のキャリアパスについて詳しく説明する。

「美容については、基礎をちゃんと勉強してモチベーションを持って取り組んで症例数を積み重ねていれば、形成上がりの先生よりはるかに上手な先生ができます」

形成外科を経由することのメリットとデメリットについて、医師は率直に語る。

「形成外科で学んだことは確かに医学的に正しいです。特に切開系などは形成を経由した方がいい面もありますが、直美ではすぐ美容に飛び込んで若いうちから埋没（二重まぶたの手術）なら埋没に関して症例数を積みます。埋没のみを5年やり続けた医師はそりゃ上手いですよね」

形成外科専門医の肩書きと実際の技術力には、相関関係がない。

「形成外科の専門医だからといって手先が器用とか、デザインがうまいとか、全く相関性がありません。専攻医に進む際に手先の器用さを競う試験などありませんから」

施術の種類によって必要な技術は異なることも重要だ。

「埋没でも2点留めなのか裏止めの3点なのか、癒着法なのか。その一個の施術を極めた先生が当たり前ですが上手いです。脂肪吸引をやることと鼻骨（鼻の骨切り手術）を施術することのデザイン性のセンスは全く違います。どれかを専門的に修練している先生の方が上手です」

先が無くなった形成外科医の行き着く先

むしろ深刻なのは、形成外科医のキャリアパスの問題だ。形成外科医の多くがキャリアに行き詰まっている現実がある。

「形成外科医のキャリアは今かなりどん詰まっています。形成外科の先生たちは中々開業ができません。形成としてクリニックで出来ることは粉瘤取りとか簡単な縫合処置くらいしかありません」

大学病院での雇用も難しい状況だと言う。

「大学病院とか中核病院でずっと継続的に雇われるのも難しい状況です。基本、大学や市中は忙しいですしハードな環境です。そもそも形成外科の需要は多くの病院に必要かと言われると再建まで必要なのは高次の機能病院です」

その結果、多くの形成外科医が美容外科でアルバイトをしていると言う。

「キャリアに困る先生が多くて美容外科に行っている側面がかなりあります。大学病院や市中病院で1日外にバイトをしに行く外勤先は美容外科が近年増えている傾向があります」

重要なのは「絵の上手さ」

しかし、生活のために美容外科に来た医師が本当に患者のために働けるのか。医師は疑問を投げかける。

「そういう先生たちが本当の意味で美に対して審美に対して強い関心が持てるか。僕は人によると思います」

興味深いのは、医師が「絵の上手さ」を重要な指標として挙げたことだ。美的センスは絵を描く能力に現れる。

「空間認識能力が高い医師は、美容外科医としても優秀です。逆に絵が下手な医師は正直センスがありません。僕自身、絵が下手なので、僕が美容医に行ったら脂肪吸引、埋没、糸リフトなどはできても切開系はちょっとセンスがないかもと自分で思っています」

とある大手美容クリニックで長年トップだった医師の例は、技術と経歴が必ずしも一致しないことを示していると言う。

「ある先生は直美で、人間性に問題があって問題を起こして最近大手を退職になっています。直美ですが、この先生はめちゃくちゃ絵が上手いです。その大手美容クリニックではずっとトップで、施術自体は誰が見ても上手いんです。人間性に問題あったとしても僕は仕上がりを第一に考えるならその先生にお願いしたいと思いますね」

カウンセリングの実態

さらに衝撃的なのは、多くのクリニックでカウンセラーが施術内容を実質的に決めている実態だ。大手クリニックの採用と運営の実情を、医師は詳しく説明する。

「例えば最大手クリニックは年に100人も入職していますが、その中でセンスのある人は本当にほぼ数人です。実態としては、カウンセリングに美容が大好きな女の子などを雇用・教育して大枠をやらせています。鼻と目はこの施術とこの施術をやってくださいとカウンセリングのほうで決めて、医師はそれをやるロボットみたいなものになっているんです」

患者は医師とカウンセリングしていると思っているが、実際は営業担当者と話しているに過ぎない。この構造的な問題は患者には見えない。

「最初のカウンセリングは医師ではありません。まずカウンセラーから始まって話を聞いて、こういう施術がいいと思いますと相談し、医師のカウンセリングに移動します。残念ながら、カウンセラーが主導権を持って決めているか、医師がちゃんと決めているか、経験がない人が行った時に分かるかというと、難しいです」

格安広告の罠

価格設定の罠も深刻だ。格安広告の裏には必ず何かがある。

「某大手の場合、安い値段で集客して、結局高額なローンを組ませるシステムです。広告で釣ってアップセルで契約するということですね」

実際の誘導の手口は巧妙だ。

「広告ではたった１万円で〜と謳って釣るのに、実際に行ってみると『この１万円の施術だと効果がない。本当はこっちの施術の方がいいので、こっちにしませんか』という話になります」

では、広告に釣られないためにはどうすれば良いか。医師によれば、そもそもの適正な相場を知ることが重要だと言う。

「埋没なら10-20万、顎下脂肪吸引は20-30万、鼻フルなら100-200万。それぞれ相場感はちゃんと理解して、あまりに安い、高い話には乗らないのが健全な思考です」

そんな中、業界最大手クリニックの価格設定について、医師は一定の評価をしている。

「その辺はちゃんとしています。業界最大手の価格を見ればどのメニューも相場が分かります」

しかし競争の激化により、価格破壊が起きている現実もある。

「大手が価格を下げていくと中小は資本力で厳しくなってしまいます。そのため顧客単価を上げるために無相応な見積もりを請求して無理やり受けさせることも増えてきています。」

モニター価格についても実態は想像と異なる。

「モニター募集は症例集めや技術習得のために行われます。厄介なのは後者でその施術に関しては素人同然の人間が患者を実験台として施術します。費用対効果のものしか出てこないと思うのが健全な思考です」

金でコントロールされる口コミサイト

口コミサイトの操作も組織的に行われている。医師はその手口を詳しく説明する。

「口コミサイトはお金でコントロールできます。モニターで星5にしてくれたら10万円引きとか。お金をかければ基本的に口コミは完全にコントロールできます」

では、信頼できる口コミサイトはあるのかと問うと……。

「Googleマップの口コミは公益性が保たれていることが多いです。ただし、飲食店などと違い、美容クリニックはサンプル数が少ないんです。悪い口コミを書いたらすぐ弁護士が飛んできますからね。美容医療は契約の際に法律でガチガチに固めてトラブルが世に出ないように徹底されています。きっと執刀医も気づいていない泣き寝入りした患者さんの写真や相談が多く当アカウントにも寄せられています」

地域格差についても医師は重要な指摘をする。地方での美容医療には特有のリスクがあると言うのだ。

「上手い先生ほど、どうしても東京や大阪など都市部に集まります。好条件を出して引き抜かれるからです。地方で上手い先生は、地元愛で残っている人だけです。最新の技術や腕があるが地方に愛着があって開業した先生については、私も応援したいのでnoteにまとめていますので、参考にしてほしいです。けど本気で美しくなりたいなら今は東京１強なのかなと考えています」

「SEXしたら無料で施術」の実態

医師はSNSで医師個人の人間性を啓発することもあると語る。その中には信じがたい事例もある。

「愛人になってくれたら無料でやってあげるよ？と言ったりする先生がいたりします。これは実際にあることで、夜のお店などで『無料でやってあげるから俺の女になれ』と言う医師がいるんです。お互いにメリットがあることなので否定はしませんが医師としての品位が損なわれるなと感じています」

男女差や容姿についても、医師は率直に語った。

「女性医師は確かにセンスがある人が基本的に多いです。でも、その一方で、女医さんにも、保険医療が辛いから直美にしただけという人もかなりいます。そういう医師の見分け方を患者は求められます。」

「かわいい先生やイケメンの先生の方が圧倒的に売れます。説得力があると思うんでしょうか。でも、施術する医師の容姿と技術は相関しません。そういう先生に症例が集まり上手くなる傾向はあるのですがその過程で失敗される患者さんのことを考えると胸が痛いですね」

医師は業界への提言として語る。

「お金が欲しいから美容外科医に行った人が多いのは別にいいです。その対価に見合った仕事ができれば文句ないですから。それ以上に患者側の理解不足によるトラブルと、医者側もモチベーションがない人が参入しすぎです。保険診療に疲れたから美容外科に転科するのは僕の中でアウトです。そんな片手間で人の審美に関わってほしくないです。今回の取材で如何に一般の方が美容医療に対しての解像度が低いかということをひしひしと感じました。もっと患者さんも美容医療への理解を深め自己防衛することが大事です」

【後編を読む】美容医療で絶対に失敗しないための「3カ所ルール」とは…匿名の現役医師が教える”失敗しない医者の見抜き方”とカウンセリングの心構え