職場に尊敬できる人がいると、憧れと同時に働くモチベーションも上がりますよね。自分もいつか「あの人みたいになりたい！」と願望を抱くこともあるでしょう。ただ、そんな完璧な人には、敵ができやすいものです。今回は、シゴデキ美人な先輩を悪く言う同僚を撃退した話をご紹介いたします。

悪口を言うのはダサい

「職場の先輩は美人な上に仕事もできる、私が一番尊敬している人物なんです。しかも、誰よりも早く出勤して仕事をしたり、キレイでいるためにジムに通ったりと影の努力家であることも知っています。ただ、そんな先輩をよく思っていない人がいるんですよね。

仕事中に同僚たちが『あの人、美人だけどおばさんだよね』『何気に年いってるよね！』『仕事できるって思われてるけど、裏で男に媚売ってんじゃないの』と言いたい放題。なにも知らないくせに僻みで好き勝手言う同僚たちに腹が立ったので、『そういうこと言うのダサいよ』『悔しいならキレイになって仕事で結果出してからにしなよ』と言ってやりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ どう見ても尊敬できる人なのに、嫉妬心から悪口を言う女子っていますよね。頑張っている人を侮辱するのは、身も心もどんどん醜くなるので気をつけましょう。

