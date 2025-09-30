“お宝”大発見ーーーッ！【しまむら】パトで見かけたら即買い！「値下げアイテム」

すっかり秋らしくなった今、何を買い足すか悩んだら、おしゃれなインフルエンサーのリアルバイアイテムをチェックするのが正解かも。今回は、大人に似合うカジュアルコーデを発信している@marino12131さんが【しまむら】で発見したという「お値下げアイテム」から、今すぐ着られて長く活躍しそうな高コスパアイテムをご紹介します。

抜け感たっぷりなシャツワンピ

【しまむら】「SRバンドカラーOP」\1,650（税込・セール価格）

グリーンの発色が鮮やかなワンピース。ギャザー入りでふんわり広がるシルエットと軽やかな素材感で、ナチュラルな抜け感を演出できそうなアイテムです。暑い日には1枚で、秋口にはカーディガンやジャケットを羽織ってレイヤードも楽しめます。季節をまたいで活躍しそうなワンピースは、見つけたら即買い必至かも。

印象的な配色でコーデに差がつく

【しまむら】「メッシュハイショクVCD」\550（税込・セール価格）

透け感のあるメッシュ素材に、蛍光カラーのトリミングを効かせた配色デザインが魅力のカーディガン。バサッと羽織るだけで、印象的なおしゃれコーデが完成しそう。コーデにマンネリを抱えている人にもおすすめ。プチプラで手に入る今こそゲットしておきたい一着です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M