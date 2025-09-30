家計診断・相談サービス『オカネコ』を運営する株式会社400F（東京都中央区）は、このほど「オカネコ 退職金に関する調査」の結果を発表しました。同調査によると、退職金の使い道で後悔したことは、「退職金を現金で放置してしまった（運用せずに目減りした）」が最も多くなりました。では、退職金の準備や使い方について「これはやっておいてよかった」と思うのはどのようなことなのでしょうか。



調査は、自身、または家族や友人で退職金を受け取った経験、今後受け取る予定のある全国の同サービスユーザー男女242人を対象として、2025年8月にインターネットで実施されました。



その結果、全体の53.3%が「退職金の使い道について不安や疑問を感じることがある」と回答。具体的には、「老後資金として足りるか不安」（54.5%）、「投資や運用で損をしてしまわないか」（25.2％）、「何から手をつければいいか分からない」（14.1％）といった意見が上位に並び、退職金が老後の生活を支える上で十分なのか、またどのように管理・運用すべきかについて、多くの人が大きな悩みを抱えていることがうかがえました。



続けて、退職金の使い道について「失敗した」と感じることを尋ねたところ、「退職金を現金で放置してしまった（運用せずに目減りした）」（20.5%）、「専門家に相談せず、一人で判断してしまった」（17.3%）、「老後資金として残す分を決めず、生活費で使いすぎてしまった」（15.0%）などが上位に挙がりました。



一方、退職金の準備や使い方について「これはやっておいてよかった」と思うこととしては、「退職金を受け取る前から投資を始めた」（23.9%）、「退職後の具体的な収支シミュレーションを行った」（18.2%）、「退職金を受け取る前に、書籍やインターネットで情報収集をした」（17.0%）といった意見が上位となり、「早めの行動」と「情報収集」が成功の鍵であることが示唆されました。



そこで、「退職金に関する情報やサービスとして、どのようなものがあれば役立つと思いますか」と尋ねたところ、「老後資金のシミュレーションツール」（55.0%）、「退職金の活用事例や失敗談をまとめた情報サイト」（40.1%）、「専門家（FPなど）に気軽に相談できるサービス」（28.9%）などが上位となり、退職金の活用に際して多くの人が、他者の成功・失敗事例から学びたいという「情報へのニーズ」と、専門家から直接アドバイスを受けたいという「相談ニーズ」を強く持っていることが示される結果となりました。



