¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤Îà²û»ö¾ðá¤ò¼þ°Ï¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Èï¹ð¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡×¤ä¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¡¢½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿£··î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö£±£¹ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡ËºÇ½ª²ó¤Î½ÐÈÖ¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢£²£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤âµÞ¤¤ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â»³²Çå½þÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡£²£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ô£Â£Ó¤ÎÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤Ç¡¢¹çÅÄÎ´¿®ÀìÌ³¤ÏÂ»³²Çå½þ¤ÎÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢£Î£È£Ë¤Î¿¹ÅÄÀµ¿Í¶ÉÄ¹Âå¹Ô¤Ï£±£¸Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤»¤º¡£Ì¤È¯É½¤Ê¤¬¤é»£±ÆºÑ¤ß¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤â¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¿åÈï¹ð¤òÃÎ¤ëÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Ô¤®¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ØÃù¶â¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤À¤±»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤³¤ì¤È¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢º£¤¬Âç»ö¤Ê¥¿¥¤¥×¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤Ï¤À¤¤¤ÖÀè¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤½¤â¤½¤âÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¼þ°Ï¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ»³²Çå½þ¤È¤Ê¤ì¤Ð¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤¬£³Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Æ±µï¤Î½÷À¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ë¤¢¤ë£±£Ä£Ë¤Î½îÌ±Åª¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÇä¤ì¤Æ¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼º¤Ã¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤½¤¦¤À¡£