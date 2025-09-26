保護猫のささみくんとホルンくんはママのことがとっても大好き。この日もいつものようにママのそばに寄り添ってのんびりと過ごしていたんだそう。そこへやってきたパパに対する2匹のリアクションが面白すぎると「パパさんが来たら解散w」「負けるなパパさん」と、コメントが上がり、3.4万再生を超える反響がありました。

【動画：お風呂上がり、ママに甘える２匹の猫→パパも参加しようとしたら…まさかの『不憫すぎる結末』】

仲良しな家族

YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」に投稿されたのは、保護猫のささみくんとホルンくんが飼い主さんご夫婦と暮らすお家のある日の出来事。ママがとっても大好きな2匹、ママに甘えたり寄り添って過ごしたり。そんなママのようにパパも2匹と仲良く過ごしたかった様子。

夕方、お昼寝から目を覚ましたささみくんとホルンくんは、お腹がすいたのかママの周りに集合。仕事中のママに「ご飯ちょうだい」とアピールし、仲良く並んで晩ご飯を食べ始めたそう。お皿に顔を並べてもぐもぐ食べる姿は愛らしく微笑ましい光景で顔がほころびました。

ママのそばが一番

2匹の食後もママの人気は絶大で、人間の晩ご飯の時間になってもささみくんはママの後ろにちょこんと座り、安心したように寄り添っていたのだとか。その姿にママも思わず笑顔になり、猫ちゃんたちとママの信頼関係の深さが感じられました。

さらに就寝前の時間には、リビングでリラックスタイムを満喫するママのそばに2匹とも自然と集合。ホルンくんは無防備にお腹を見せて撫でてもらいながら幸せそうな表情を浮かべ、ささみくんもそっと寄り添ってのんびり。ママを中心に穏やかな時間が流れていました。

パパにだけ『塩対応』

一方、読書を終えてリビングにやってきたパパ。ママと猫ちゃんたちと合流すると、それまでママの周りでくつろいでいた2匹はなぜかサッと解散。まるで合図をしたかのようにいなくなる光景に、パパは「はっ」とショックを隠せない様子だったそうです。

ママはそんなパパの姿と、見事なタイミングで解散していった猫たちの行動に思わず爆笑。そしてパパは、その後も諦められず猫ちゃんたちにちょっかいを出しに行っては甘噛みや、パンチをお見舞いされていたんだそうです。

まるでコントのような、ママとパパに対する2匹の「対応の差」に「パパさんが来たら解散w」「負けるなパパさん」という声が寄せられていました。「元野良猫のささみとホルン」では、ささみくん、ホルンくんと飼い主さんご夫婦の仲睦まじい日常を見ることができます。

ささみくん、ホルンくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。