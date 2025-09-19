Ëã¿ý¤â²Î¤â¥¯¥»¶¯¤á¡ª¡©²¼ÀÐ·á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂ£¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬¥¦¥±¤Þ¤¯¤ê¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤³¤ÎÃË¡¢¤ä¤Ï¤êÂþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×9·î18Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬35²óÌÜ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡£»î¹çÁ°¤Î¹µ¼¼¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¤ª½Ë¤¤¤Î¥±¡¼¥¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Î¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤È¡¢¼þ°Ï¤¬¾Ð¤¦°ì¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¼ÀÐ·á¤Î¥¯¥»¶¯¥½¥ó¥°¤ËÅì¾ë¤ê¤ª¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é
¡¡²¼ÀÐ¤ÏÅì¾ë¤È¤È¤â¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤éÎý½¬²ñ¤Ê¤É¤ÇÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î»ØÆîÌò¤òÌ³¤á¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÀï¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÅ¸³«¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤º¥é¥¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î1»î¹ç¤À¤±¤Ç²¼ÀÐ¤ÎÉ¾²Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Ï½ù¡¹¤ËM¥ê¡¼¥°¤Ë¤â´·¤ì¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î²¼ÀÐ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢Åì¾ë¤ò½Ë¤¦½Ö´Ö¤À¡£¹µ¼¼¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åì¾ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Äã¤¯½Â¤¤¡¢¤·¤«¤â¥¯¥»¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬²¼ÀÐ¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥±¡¼¥¤è¤ê¤â²¼ÀÐ¤Î¥¯¥»¶¯¤Ê²Î¤¤¤Ã¤×¤ê¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
