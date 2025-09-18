第40回「童謡こどもの歌コンクール」グランプリ大会のゲスト出演者が決定

11月9日（日）にEXシアター六本木にてグランプリ大会が開催される、第40回「𥶡仁親王牌・彬子女王牌 童謡こどもの歌コンクール」。

「キッズ部門」「こども部門」「大人部門」「ファミリー部門」の全4部門にて約3500組の応募の中から、各5組計20組のグランプリ大会出場者が決定しました。

さらに、グランプリ大会を彩るゲストコーナーの豪華出演者が新たに決定しました。

グランプリ大会9年ぶりのゲスト出演となる5児の父で俳優・つるの剛士さん、2004年大会にて金賞を受賞し史上最年少演歌歌手として10歳でデビューした経歴を持つ歌手・さくらまやさん、そして2020年の第35回大会にて「こども部門」の銀賞を史上最年少（2歳5か月）で獲得した「ののちゃん」こと歌手・村方乃々佳さんといった豪華出演者が集結します。

応援サポーターを務める2組は、代表作『エビカニクス』でおなじみのケロポンズ、そしてチャンネル登録者数111万人、動画総再生数23億回（※2025年9月現在）を超えるYouTuber・いっちー＆なる（ボンボンアカデミー）とともに、節目の第40回大会を大いに盛り上げます。