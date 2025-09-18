【GUシャツ】が着回し力100点！ 大人が真似したい♡「キレイめコーデ」

秋の着回しコーデに悩んでいる人には、【GU（ジーユー）】のボウタイシャツがおすすめ。アレンジ自在で、着こなしの幅が広がり印象チェンジも叶えられそうです。デイリーに取り入れやすく、オフィスから休日のお出かけまで幅広く活躍する予感。今回は、大人女性が参考にしたいボウタイシャツを取り入れた「キレイめコーデ」をご紹介します。

アレンジ自在！ 上品に映えるシャツスタイル

【GU】「ボウタイシャツQ」\2,290（税込）

取り外し可能なボウタイはアレンジ自在で、さまざまな着こなしに対応しそうです。シンプルなシャツデザインながら、ボウタイがアクセントとなり上品な印象を与えてくれそうなのが魅力。カラーはグレー・ナチュラル・ネイビーの3色展開で、秋の装いに幅広く活躍する予感！ 大人女性が一枚持っておきたい、頼りがいのある商品です。

ボウタイシャツが主役！ 秋のジャケットスタイル

ボウタイシャツを主役にした秋のきれいめジャケットスタイル。シンプルなデザインだから、チェック柄のジャケットとも好相性で、肩掛けで合わせるとクラシカルな雰囲気に。全体を落ち着いたトーンでまとめることで上品さも引きっています。ショートボトムとロングブーツのバランスも良く、スタイルアップが期待できる秋コーデです。

ボウタイを首に巻いて新鮮！ こなれ感たっぷりコーデ

ボウタイシャツを首に巻いたアレンジが新鮮な、おしゃれ上級者のこなれコーデ。取り外し可能なボウタイを首元に巻けば、シンプルな着こなしのアクセントになります。さらに、襟を抜いて着こなすことでリラックス感が加わり、こなれた雰囲気に。ボトムにジーンズを合わせて、気取らない大人カジュアルを完成しています。アレンジ次第で印象を変えられるボウタイシャツは、着回し力も抜群です。

レイヤードで差をつけて 秋のシックな着こなしに

ボウタイシャツにビスチェを重ねたレイヤードで、秋らしいシックな印象に。ボウタイがアクセントとなり、おしゃれ感がぐっと高まります。落ち着いたグレー × ブラックの配色で大人っぽさを引き立てつつ、足元はロングブーツで季節感をプラス。レイヤードするだけで華やぎを添えられるので、秋のコーディネートに幅広く活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka