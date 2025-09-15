この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「日本語に対応したGoogleのAI検索機能『AIモード(AI Mode)』の概要と使い方＋今後実装予定の機能！」で、AI解説者のミライ氏がGoogle検索の新機能『AIモード』について解説した。動画内では9月9日にスタートした日本語環境のAIモードについて、その概要や利用方法、そして今後実装予定の先進機能まで、幅広く説明されている。



ミライ氏はまず「AIモードは、Googleの最新AIモデル、Gemini 2.5のカスタムバージョンを搭載している」「長くて複雑な質問にも1回で回答できる上、音声や画像でも質問可能」と解説。これまで複数回の検索が必要だった内容にも、一度で的確な答えを導き出すことができ、日常の検索体験が大きく進化すると伝えた。



また、「AIモードは今後、通常のGoogle検索に変わる検索手法として注目される」とAI検索の主役交代を強調。実際に米国、インド、英国での先行展開や、日本語対応の経緯も紹介し、Googleがユーザーの検索行動をどう変化させようとしているかを分かりやすく解説している。



さらに、「AI概要機能の導入により検索はより長文・複雑化し、表示されるリンク数も増加した」「Google検索によるウェブサイトへのクリック数は前年同水準、クリックの質も向上している」と、AI化による実際の検索への影響とそのメリットをデータで示した。



使い方についても「Googleアカウントにログインした状態でAIモードのページを開く」「フォームに複雑な内容を書いて送信すれば、その場で回答が得られる」と実例付きで説明。また音声入力や画像からの質問、検索結果のSNS共有ボタン、履歴機能など、ユーザーが即活用できるポイントにも触れた。



今後日本語環境にも追加される予定の先行機能としては、「数百件の検索をAIが実行し、引用文献付きのレポートをまとめてくれるディープサーチ機能」「AIが店舗に自動で電話し空き状況や料金を確認してくれる電話機能」「学習計画などをサイドパネルで効率管理するキャンバス機能」「スマホのカメラで映したものを音声で質問できるサーチライブ機能」など、驚きの最新体験についても詳しく取りあげている。



動画の最後でミライ氏は「aiツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者に呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。今後AIモードがどのような進化を遂げるのか、日本語環境でのアップデートにもますます期待が集まりそうだ。