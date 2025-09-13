¤³¤ì¤«¤éŽ¢¾®ÀôÈ÷ÃßÊÆŽ£¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÌäÂê²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ä¸½ÌòÇÀ²È¤¬º£¤â¤Ã¤È¤â¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ú2025Ç¯8·îBEST¡Û
¢§Âè2°Ì¡¡¤³¤ì¤«¤éŽ¢¾®ÀôÈ÷ÃßÊÆŽ£¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÌäÂê²½¤·¤Æ¤¯¤ë¡Ä¸½ÌòÇÀ²È¤¬º£¤â¤Ã¤È¤â¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢§Âè3°Ì¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÂ¤Á¥²ñ¼ÒŽ¢¤â¤¦½¤Íý¤Ç¤¤Ê¤¤Ž£¡ÄŽ¢¥½Ï¢¤ÎÀÚ¤ê»¥Ž£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥í¥·¥¢³¤·³ºÇ¸å¤Î¶õÊì"¤Î°¥¤ì¤Ê·ëËö"
¢£È÷ÃßÊÆ¤ÎÁíÊü½ÐÎÌ¤Ï¡¢81Ëü¥È¥ó
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯2·îº¢¡£ºòÇ¯¤è¤êÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ÊÆ²Á¤Î¹âÆ¤¬¡¢¿·ÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ýÂ«¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁíÎÌ¤Ï¼Â¤Ë81Ëü¥È¥ó¤Ç¡¢´û¤Ë61Ëü¥È¥ó¤¬Êü½ÐºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢5kg¤¢¤¿¤êÌó2000±ß¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ó¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯5·î¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤éÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â²Á¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ªÊÆ¤¬Çã¤¨¤ë¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢1993Ç¯¤ÎÂç¶§ºî¤Î·Ð¸³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£ÈÌ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ±¿ÍÑ¤Ë¤ÏÌäÂêÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤â¤½¤âÈ÷ÃßÊÆ¤È¤Ï²¿¤«
¤½¤â¤½¤âÈ÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö¿©ÎÈË¡¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§¼çÍ×¿©ÎÈ¤Î¼ûµëµÚ¤Ó²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö½é¤«¤é¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾ò·ï¤äºÙÂ§¤Ï¡ÖÊÆ¹ò¤Î¼ûµëµÚ¤Ó²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»Ø¿Ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¡Âç¶§ºî¤äÏ¢Â³¤¹¤ëÉÔºî¤Ë¤è¤ëÊÆÉÔÂ¡×¡Ö¢Í¢ÆþÅÓÀä¤äÉÔºî°Ê³°¤ÎºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¤Î¶¡µë¸º¡×¤¬È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢¾ï»þÌó100Ëü¥È¥ó¤¢¤ê¡¢Ê¿»þ¤ÏËèÇ¯20Ëü¥È¥ó¤º¤Ä¤òÇã¤¤Æþ¤ì¡¢È÷ÃßÊÝÂ¸¤¬°ìÄê´ü´Ö·Ð²á¤·¤¿ÊÆ¤ò»ôÎÁÍÑ¤ä²Ã¹©¶ÈÌ³ÍÑ¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ËÈÎÇä¡¦Ìµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯Êý¼°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÊÆ¤ÎÉÔÂ¡×¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÊÆ¤Î²Á³Ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºîÊÁ¡ÊÇÀºîÊª¤ÎÀ¸°é¤Þ¤¿¤Ï¼ý³Ï¹â¤ÎÄøÅÙ¡Ë¤äºß¸ËÎÌ¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ä¾ÃÈñÆ°¸þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤ÎÉ¬Í×À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍèÈ÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤¬¡Ö²Á³ÊÄ´À°À¯ºö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼ûµëÄ´À°À¯ºö¡Ê¡á¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë½ê°Ê(¤æ¤¨¤ó)¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÇã¤¤Ìá¤·¾ò·ïÉÕ¤¡×¤Î¶¥ÁèÆþ»¥
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ëÊÆ²Á¹âÆ¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯1·î¤Î¡ÖÊÆ¹ò¤Î¼ûµëµÚ¤Ó²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ»Ø¿Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ç¿©ÊÆ¤Î±ß³ê¤ÊÎ®ÄÌ¤Ë»Ù¾ã¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2·î¤ËÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¿©ÍÑÊÆ¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤È÷ÃßÊÆ¤¬»Ô¾ì¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤¬ÊÂ¤Ó»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï3·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ï°ìÄê´ü´Ö¸å¤ËÆ±¤¸ÎÌ¤òÀ¯ÉÜ¤¬Çã¤¤Ìá¤¹¡ÖÇã¤¤Ìá¤·¾ò·ïÉÕ¤¡×¤Ç¶¥ÁèÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢º£Ç¯5·î¤ËÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¡ÖÇã¤¤Ìá¤·¾ò·ï¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¼è°ú¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£Æü¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿5kg2000±ßÄøÅÙ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤¬ÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼ûµëÄ´À°À¯ºö¤Ç¤¢¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤¬¡¢º£¤Ï²Á³ÊÄ´À°À¯ºö¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÆ¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤È¤¤Ë¶¡µëÎÌ¤ò°ì»þÅª¤ËÁý¤ä¤·¡¢ÊÆ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¹Ô¤¤ï¤¿¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÅªº®Íð¤òËÉ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¿Ì¡¦ÂæÉ÷¡¦¹ë±«¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ÇÊªÎ®¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÂ®¤ä¤«¤ËÊü½Ð¤·¤ÆÈòÆñ½ê¤äÈïºÒÃÏ¤Ë¿×Â®¤Ë¿©ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éû¼¡Åª¤Ê¡Ö²Á³ÊÄ´À°µ¡Ç½¡×¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£É¾²Á¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ¤Î¶¡µëÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤Î¤³¤ì°Ê¾å¤ÎË½Æ¤òÍÞ¤¨¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤¬¾®Çä¶È¼Ô¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤ò5kg2000±ßÄøÅÙ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Í×ÀÁ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ë¶ì¤·¤à¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤Ï¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êü½Ð¤Ë¤è¤ë¶¡µëÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢³Î¼Â¤ËÊÆ²Á¤ò²¡¤·²¼¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ¤òºî¤ëÇÀ²È¤Î·Ð±Ä¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¯ÉÜ¤ÏÅö½é¡¢Çã¤¤Ìá¤·¾ò·ï¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇÊü½Ð¤·¤¿Ê¬¤ÎºÆ²ó¼ý¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡ÖÊÆ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬Áý¤ä¤·¤¿¶¡µëÊ¬¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥Áè»Ô¾ì¤Î·òÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅö»þ¤Î¹¾Æ£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬È÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç²Á³ÊÄ´À°À¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ûµëÄ´À°À¯ºö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤ÎÊýË¡¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾®ÀôÈ÷ÃßÊÆ¡×¤ÎÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏÇã¤¤Ìá¤·¾ò·ï¤Î¤Ê¤¤È÷ÃßÊÆ¤¬°Â²Á¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾®ÀôÈ÷ÃßÊÆ¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¼£Åª°Õ¿Þ¤òÕÔ(¤Ï¤é)¤ó¤À¤â¤Î¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÊÆ¹âÆ¤ËºÝ¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÊÆ¤Î¹ØÆþ¤Ë·¸¤ë·ÐºÑÅª»Ù±ç¡×¤«¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¤è¤ë»Ô¾ì²Á³Ê¤ÎÄã²¼¡×¤Ç¤¹¡£Á°¼Ô¤ÏÂç¤¤Êºâ¸»¤òÉ¬Í×¤È¤·¥Ð¥é¥Þ¥¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ï´û¤ËÀ¯ÉÜ¤Î»ñ»º¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¡µëÉÔÂ¤ËÄ¾ÀÜÂÐ½è¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤áÇ¼ÆÀ´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤ä¤êÊý¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¿ï°Õ·ÀÌó¤ÎÄ¾ÀÜ¼è°ú¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¿×Â®¤Ë»Ô¾ì¤Ë¶¡µë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÂ®¹¶Åª¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºß¸Ë¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤âÎ©¤Á¡¢¡Ö¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ÂÐºö¡×¡ÖSDGs¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÍÍø¡£¸½¶âµëÉÕÅù¤Î»Ù±çºö¤ÈÈæ¤Ù¡¢À¯¼£Åª¥³¥¹¥È¡ÊÈãÈ½¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¡¢¾®ÀôÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤ÏÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËÊÆ²Á¤Î²¼Íî¤Ë¤è¤ëÊÆÇÀ²È¤Î¼ý±×°²½¤Ç¤¹¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬°Â°×¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ÎÎ¥ÇÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÊÆ¤Î¼«µëÎ¨Äã²¼¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¡×¤Î¿®ÍêÀÄã²¼¤Ç¤¹¡£¼ûµëÄ´À°À¯ºö¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤«¤é°ïÃ¦¤·¡¢²Á³ÊÄ´À°À¯ºö¤Î¤¿¤á¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤ÐÀ©ÅÙ¤ÎÍôÍÑ¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¹ñÌ±¤¬ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡¢À¸³è¤Ëµç¤¹¤ë»öÂÖ¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ·òÁ´¤Ê¿©À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÆÉÔÂ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢ÊÆ¤Î¾ÃÈñ¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤¹¤ë°Ê³°¤ÎÊýË¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¤Ê¤¼ÊÆ¤Ïº£¤Þ¤Ç°Â²Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤¼º£¤Þ¤ÇÊÆ¤Ï°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ÊÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Î¸ºÂà¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¹ñÌ±¤ÎÊÆÎ¥¤ì¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢1960Ç¯Âå¤Ë110kg¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÇ¯´Ö¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢2020Ç¯Âå¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«50kgÂæ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¹¤°¤ËÀ¸»ºÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ûÍ×ÎÌ¤È¶¡µëÎÌ¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ðºîÇÀ¶È¤ÎÈó¸úÎ¨À¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢Âçµ¬ÌÏ²½¡¦¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¾®µ¬ÌÏ¤«¤Ä¹â¥³¥¹¥È¤Î°ðºî¤ò¹Ô¤¦ÇÀ²È¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼ý±×À¤¬Äã¤¤¤¿¤á¤Ë·ó¶ÈÇÀ²È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÉû¼ýÆþ¤È¤·¤Æ¤Î°ðºî¡×¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê°ìÄê¿ô¡¢»Ô¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÍø±×¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤À¸»º¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î²¼»Ù¤¨°µÎÏ¤¬¼å¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿·ó¶ÈÇÀ²È¤¬ÆüËÜ¤Î°ðºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤¿»ö¼Â¤Ç¤¹¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ë·ó¶ÈÇÀ²È¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¸úÎ¨²½¤¬¿Ê¤à¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»³¤¬¤Á¤Ê¹ñÅÚ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÆ²Á¹âÆ¤¬ËýÀ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£5kg¤¢¤¿¤ê2500¡Á3000±ßÄøÅÙ¤¬ÂÅÅö
ÀÎ¤È°ã¤Ã¤ÆÇÀ¶Èµ¡³£¤äÀ¸»º»ñºà¡¢¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤¬¹âÆ¤¹¤ë¸½ºß¡¢ÇÀ²È¤Î·Ð±Ä·ÑÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤ÏÀ¸»º¼ÔÊÆ²Á¤Ç60kg¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÃÊÁ¤äÇä¤ê¼ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï5kg¤¢¤¿¤ê2500¡Á3500±ßÄøÅÙ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËµîÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊÆ²Á¤ÏµÞÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ¸»º¼ÔÊÆ²Á¤¬60kg¤¢¤¿¤ê1Ëü±ßÂæ¤ÈÄ¹¤é¤¯ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾å¤²Éý¤ÎÁ´¤Æ¤ò¡Ö¹âÆ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¡Ö²óÉü¡×¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°Â¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¤Ï5kg¤¢¤¿¤ê1500¡Á2000±ß¤ÎÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤à¤·¤í¡¢°ÊÁ°¤ÏÊÆ¤¬°Â¤¹¤®¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢À¸»º¼Ô¤È¹ñ¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¤¤ÊÆ²Á¤Ï¡¢¤â¤¦²áµî¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÊÆ²Á¹âÆ¤Î¸¶°ø¤Ï¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì
¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤ÎÊÆ²Á¹âÆ¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ5¡¢6Ç¯»º¤ÎÊÆ¤Î¶¡µë¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¼ûÍ×¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì±´Öºß¸Ë¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¡¢¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤·¤¿¤«¤é²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÆ¤ÏÊÝÂ¸¤Î¤¤¯ºîÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿²áµî¤ÎÀ¸»º¸º¤Î±Æ¶Á¤¬»þ¸ÂÁõÃÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¸å¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ°ìÄê¤Î¿ôÎÌ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿Ì±´Öºß¸Ë¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢³Æ²·Çä¶È¼ÔÅù¤¬Çä¤êÀè¤Ø¤Î¹±¾ïÅª¤Ê¶¡µë¤Î¤¿¤áºß¸Ë¤Î³ÎÊÝ¤ËÁö¤Ã¤¿¤³¤È¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÊÆÉÔÂ¤òÀú¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²á¾ê¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬Åö½é¶¥ÁèÆþ»¥¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¼ûÍ×¤ËÂ¨±þ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿ï°Õ·ÀÌó¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÈ÷ÃßÊÆ±¿ÍÑ¤â´Þ¤á¤Æ²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤
¤ä¤Ï¤ê5kg5000±ß¤È¤¤¤¦ÊÆ²Á¹âÆ¤Ï°Û¾ï¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬²¿¤âÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹ñÌ±¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï¼ºÄÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾Êý¡¢ÊÆÇÀ²È¤ËÍ¿¤¨¤¿ÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·è¤·¤ÆÌµÍý²ò¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤¬ÊÆ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍ¢ÆþÁý²Ã¤òÁË»ß¤·¤¿ÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·»ä¤¬¤â¤Ã¤È¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î¡ÖºÆÈ÷Ãß¡×¤Ë·¸¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊü½Ð¤Ç¡¢Ìó100Ëü¥È¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Î¤¦¤Á¤Î80Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤ÎÊÆ¤¬ÁÓ¼º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶¡µëÅÓÀä¥ê¥¹¥¯¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÈ÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤¬¤Û¤È¤ó¤Éµ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇã¤¤Ìá¤·¾ò·ï¡×¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿°Ê¾å¡¢ºÆÈ÷Ãß¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇºÆÈ÷Ãß¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¤«¤µ¤ß¡¢È÷ÃßÊÆÀ©ÅÙ¤òÄ¹´üÅª¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£À¯ºö¤È¤·¤ÆËÜÍè°Â¤¯ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Èæ³ÓÅªÄã¥³¥¹¥È¤ÇÊÆ¤Î¶¡µë¤òÁý¤ä¤·¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·È÷ÃßÊÆ¤ÎºÆÈ÷Ãß¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤µ¤á¤ÐÅöÁ³¹ñÌ±¤ÎÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ»Ô¾ì²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤ÆÊÆ¤Î¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¡¢À¯ÉÜ¤ÏÊÆ¤ÎºîÉÕÌÌÀÑ¤Î³ÈÂç¤«¤é56Ëü¥È¥ó¤ÎÁý»º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â²¹¤äÚÝò±(¤«¤ó¤Ð¤Ä)¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀèÆü¡¢2024Ç¯»º¤ÎÊÆ¤Î¼ûÍ×ÎÌ¤Ï¡¢Åö½é¸«ÄÌ¤·¤Î674Ëü¥È¥ó¤è¤êÂ¿¤¤711Ëü¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»î»»¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤äÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢º£°ìÅÙ¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Î¸¶°ø¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯8·î5Æü¡Ë
SITO.¡Ê¥·¥È¡Ë
ÇÀ²È¡¢ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼
1993Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤òºÏÇÝ¤¹¤ëÏªÃÏÌîºÚÇÀ²È¤Ç¡¢ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼¡£½¢ÇÀÁ°¤«¤éÆüËÜÇÀ¶È¤Î½ô²ÝÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢À¸»º¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ÈÉý¹¤¤ÇÀ¶È¾ðÊó¤òÍ»¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÇÀ¶È¤È¤½¤ì¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡×¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸í¾ðÊó¤ä¥Ç¥Þ¤ÈÀï¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¡¢³Ø½ÑÅª¤ÊÃÎ¸«¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê·Ð¸³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÇÀ²È¡¢ÇÀ¶È¥é¥¤¥¿¡¼ SITO.¡Ë