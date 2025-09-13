鹿児島の銘菓「ボンタンアメ」が今年で100周年！セイカ食品の工場に潜入し、もち米から作られる製造工程や、オブラートに包む理由を紹介。SNSで「尿意を抑える」と話題になり、全国で売り切れ続出中！世代を超えて愛されるボンタンアメの魅力と、知られざる歴史に迫ります。

■ 鹿児島が誇る銘菓「ボンタンアメ」100年の歴史と誕生秘話

鹿児島が誇る銘菓「ボンタンアメ」オブラートに包まれた小さなお菓子で、もっちりとした食感と、ほんのりと香るボンタンの風味が魅力です。そのボンタンアメが、今年100周年を迎えました。

（街の人）

「昔の遠足の唯一のおやつ。独特の味が変わらない、懐かしい」

（街の人）

「大好きです。小さい時は、周りのぺりぺりしている、透明のところを、はいでみたり、なめてみたり、おもちゃ感覚で楽しみながら食べて」



街の人たちにとっても思い出深い味のようです。

作っているのは、鹿児島市のセイカ食品。4代目の玉川 浩一郎社長です。生まれた時から、ボンタンアメが身近にありました。

（セイカ食品・玉川 浩一郎社長）

「記憶のシーンのどこかに、ボンタンアメがあった。あの時、こういう時に食べたね。とかっていう、そういう記憶が蘇ってくることが結構ある」

さかのぼること100年…。



（セイカ食品・玉川 浩一郎社長）

「我々が、お菓子の原材料や水飴の製造をしたりしていたが、会社も非常に厳しかった。そこで、熊本の朝鮮飴をモデルにした」

初代社長の玉川 壮次郎さんが、もち米と水飴で作る朝鮮飴の製造を開始。すると、従業員のとある行動が目についたそうで…。



（セイカ食品･玉川 浩一郎社長）

「ちょっと大きいハンカチぐらいの大きい餅、それを従業員がハサミで切って遊んでいるのを、我々の初代が見つけて、これに鹿児島のボンタンの風味を付けて、お菓子として売り出したらどうかと」

大正14年、ボンタンアメが誕生しました。さて、どのようにつくられるのか唐湊の工場に潜入しましたよ！

ご案内いただくのは、東 龍吾さんです。まず見せてもらったのは…。



（セイカ食品･東 龍吾さん）

「これが、もち米を粉に製粉するための機械。もう、ずいぶん古い。ただ、今でも現役で頑張っている」

一晩冷水で寝かせたもち米は、蒸気釜へと運ばれ、煮詰めていきます。



（東 龍吾さん）

「3時間半ぐらいで出来上がり。ずーっと回し続ける。そこで、あんな粘着力が出る」

そして味付けをしていきますが、ボンタンの果汁…だけではなく、サワーポメロや温州ミカンの果汁なども加えているのです。あの、甘酸っぱくさわやかな風味は、こうやって作り出されるのです。

さぁ、生地ができたあとは…。



（セイカ食品･東 龍吾さん）

「この窯の底に蓋があって、ここを開放すれば落ちていく」



一体どういうことなのか、一つ下の階に移動しました。すると…。

（横山 あさみアナウンサー）

「落ちてきました、すごい、うわー、勢いが。一気にドーンって落ちてくる」



（セイカ食品･東 龍吾さん）

「（本当に粘着力がある感じが出てる）そう、一気にバーって広がらない、粘着性があるので」



一つの窯から、100キロ分の生地が滝のように落ちてきます。迫力がありますよね。

出来立ての生地を試食させて頂きました！



（横山 あさみアナウンサー）

「あったかい、いただきます。美味しい。搗きたての、お餅のような感じ。もちもち、温かくて、よりボンタンの香りが鼻から抜ける」

もっちりとした生地を、機械で平らに。手作業で30センチ四方に切れ目を入れていきます。一枚およそ1.5キロ。

板のようになったボンタンアメを、小さくしていきますが、その工程は企業秘密！

機械から出てきたのは、あの！見慣れたボンタンアメです！最後は箱詰めの作業。

と、その前に。ボンタンアメの一番の特徴、オブラートに包みます。そもそも、なぜ、オブラートに包んでいるのでしょうか？

（セイカ食品･東 龍吾さん）

「粘着性があるので。そのまま入れてしまうと、飴同士がくっつく。あとは、普通の一般的なキャラメル用の包装紙とかだと、今度は、包装紙に貼り付いてしまうので、だったら、もう一緒に食べられるオブラートで包んでしまおうと！！」

ひとつひとつの飴を守るためだったんです。一日に作られるボンタンアメは、約60万粒！手作業で箱詰めをして、ボンタンアメの完成です。

■“尿意を抑える”という噂が拡散 映画・ライブのお供に

ところで、100周年を迎えたボンタンアメが今、全国で話題沸騰中なのを、ご存じですか？SNSを覗いてみると。「な！うそだろ？ボンタンアメが売り切れているだと？」「ボンタンアメ、まじで、どこにも売っていない」全国で売り切れが続出。

そのわけは・・・。



（街の人）

「ライブに行く人がトイレをおさえられる！」

（街の人）

「尿意が遠のくっていって。映画のお供にすると、3時間映画を乗り越えられるって聞いて、郷土のおやつが、そんな話題になって嬉しいなと思ってみていた」

ボンタンアメを食べると尿意が抑えられるという、うわさが広まり、3時間を超える映画や、音楽ライブなどに持ち込む人が 続出しているんです。

関東から帰省してきたという人は…。



（帰省客）

「一緒にスーパーに行くと（息子が）ボンタンアメ買おうと。本当に関東で流行っているので嬉しい、私小さいころ食べていたよと子供に言って」

大きな映画館や劇場がある東京都・日比谷にあるコンビニエンスストアには、大量のボンタンアメが！「めちゃくちゃ売れすぎています」の文字も！

この噂、玉川社長に聞いてみると…。



（セイカ食品･玉川 浩一郎社長）

「実は、正直、お問い合わせもいただくが、これについてが、私どもは、科学的知見というのを持ち合わせていないから、明確にどうであるというのは、お答えできない」



科学的根拠があるのかないのか、その真相は定かではありませんが、お守りとして持ち歩く人が多いようです。

（セイカ食品･玉川 浩一郎社長）

「こういう味じゃなかったのにな。というふうに思われることがないように、いろんなシーンの中に 確かに1世代ではなく、世代を超えて、世代をまたがって、伝えてもらっているのは 本当に光栄なこと」

『ときどき、ずっとボンタンアメ』



世の中が日々変化する中で、ずっと変わらず、ときどき見ると、ほっとする。ボンタンアメは、そんな存在なのかもしれません。



（KYT news.everyかごしま 25年8月21日放送）