¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÇº¤ß¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¤­¤¿»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Æ»»³¥±¥¤»á¤¬¡¢º£²ó¡Ö¡ÚÄó½ÐÊª½Ð¤µ¤Ê¤¤¡Û¥Æ¥¹¥ÈÊ¿¶Ñ30ÅÀ¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¡ØÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ù¤­¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Æ°²èËÁÆ¬¤ÇÆ»»³»á¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢Äó½ÐÊª¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤»Ò¶¡¤Î²þÁ±Ë¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿ÁêÃÌ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£

ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¥Æ¥¹¥ÈÊ¿¶Ñ30ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Äó½ÐÊª¤âÁ´¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¿Æ¤Ï¤³¤ì¤Ç¤âÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤º¸«¼é¤ë¤Ù¤­¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Æ»»³»á¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤â¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ»»³»á¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤í¤È¸À¤¨¤Ð¸À¤¦¤Û¤É¡¢Í¾·×¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È²òÀâ¡£¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¡á¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¡×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¤ò¤ä¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤Ï¼«¤é¿Ê¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤Ë¤ÏÆ±´üÉÕ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¿ÊÏ©·è¤á¡Ê»Ò¶¡¤¬¿´¤«¤é¹Ô¤­¤¿¤¤¿ÊÏ©¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡Ë¡×¡Ö¤´Ë«ÈþºîÀï¡Ê¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ÈÊó½·¤òÀß¤±¤ë¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤­½Ð¤¹¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡ÖÄó½ÐÊª¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÇº¤ß¤Î³Ë¿´¡£¤³¤³¤ÇÆ»»³»á¤Ï¡ÖÄó½ÐÊª¤ÏÀèÀ¸¤È¤ÎÌóÂ«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ¬¤ºÅÁ¤¨¤Æ¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤âÂ¿¤¤¡£¿Æ¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ä¤êÊý¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÌäÂê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬½ÅÍ×¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤¿¡£

Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥áー¥¿ー¤ò¾å¤²¡¢Äó½ÐÊª¤ÏÂç»ö¤Èº¬µ¤¶¯¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ»»³»á¤«¤é¥¨ー¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

02:02

¿Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤È¡Ö°¦¾ð¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤Î½ÅÍ×À­
03:14

»Ò¶¡¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÆ°µ¡ÉÕ¤±¤È¿ÊÏ©·è¤á
04:59

Äó½ÐÊª¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤»Ò¤Ø¤Î¿Æ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¼ÂÁ©Ë¡

