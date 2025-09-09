¹â¹»À¸¤¬¥¢¥µ¥ê¤ÎÃÕ³12Ëü¸ÄÍ¾¤ê¤òÊüÎ®¡¡´³³ã¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¡¡ÂçÊ¬¡¦±±µÏ»Ô
ÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¤Î¹â¹»À¸¤¬¡¢Á´¹ñÅª¤Ë·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥ê¤ÎÃÕ³¤òÃÏ¸µ¤Î´³³ã¤ËÊüÎ®¤·¡¢³¤¤Î´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¦¤ß¤é¤¤¤Õ¤¬´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±±µÏÀî²Ï¸ý¤Î´³³ã¤Ç¤Ï¥¢¥µ¥ê¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤è¤½12Ëü3000¸Ä¤òÊüÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢9Æü¤Ï¸©Î©³¤ÍÎ²Ê³Ø¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ7¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¸©¤äµù¶È´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢1¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ÎÃÕ³¤òÊüÎ®¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÕ³¤ò³°Å¨¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á´³³ã¤òÌÖ¤ÇÊ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥¢¥µ¥ê¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
³¤¿å¤Î¾ô²½¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¢¥µ¥ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤Ï¿©ÍÑ²ÄÇ½¤Ê2.5¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£