¶ËÁáÀ¸¥ß¥«¥ó¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×½é¶¥¤ê¡¡1¥¥í¤¢¤¿¤ê418±ß¤Ç¼è¤ê°ú¤¡¡¹âÃÍ¥¹¥¿ー¥È
ÏªÃÏºÏÇÝ¤Î¥ß¥«¥ó¤È¤·¤Æ½Ð²Ù¤¬Áá¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×¤Î½é¶¥¤ê¤¬9ÆüÄ«¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶ËÁáÀ¸¥ß¥«¥ó¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¡×½é¶¥¤ê¡¡1¥¥í¤¢¤¿¤ê418±ß¤Ç¼è¤ê°ú¤¡¡¹âÃÍ¥¹¥¿ー¥È
¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¤Ï¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¼ï¤È¤·¤Æ¡¢µÏÃÛ»Ô¤äÄÅµ×¸«»Ô¤Ê¤É¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ËÁáÀ¸¥ß¥«¥ó¤Ç¡¢½Ð²Ù¥·ー¥º¥ó¤¬Áá¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î¸øÀßÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½é¶¥¤ê¤Ë¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤äJA¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½50¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏµîÇ¯¤è¤ê1¥¥í¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ¤Ç80±ß¹â¤¤418±ß¤¢¤Þ¤ê¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï²Æ¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÀÌ£¤È´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¥ß¥«¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊJA¤ª¤ª¤¤¤¿´»µÌ¸¦µæ²ñ Â¼°æ¿·Ê¿²ñÄ¹¡Ë¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ³°¸«¤ÏÀÄ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥ß¥«¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½©¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¤ª¤¤¤¿ÁáÀ¸¤Ï¡¢10·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î¤ª¤è¤½160¥È¥ó¤¬¸©Æâ¤ò¤Ï¤¸¤á´ØÅì¤äÊ¡²¬ÊýÌÌ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£