「課長」の自分よりも、大企業に勤めてる「係長」の友人の方が高収入であることが判明…！ 収入を上げるには大企業への転職を検討するしかないでしょうか？
「課長」と「係長」、収入に差はある？ 最新データで比較
厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、課長級の平均賃金は51万2000円、係長級は38万5900円でした。単純に比べると、その差は月額でおよそ12万6000円、年収にすると150万円以上にのぼります。課長という役職に就くことで、係長よりも明らかに高い収入を得られることが分かります。
しかし、これはあくまで「全国平均」の話です。実際には、勤める会社の規模などによって、この関係が逆転してしまうケースもあります。つまり、課長だからといって必ずしも高収入とは限らないのです。
大企業と中小企業の収入格差はどのくらい？
企業の規模別に平均給与をみると、その差は一層はっきりします。同じく厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によれば、従業員1000人以上の大企業で働く「課長」の平均給与は62万7200円でした。100～999人規模の中企業では50万1300円、さらに10～99人規模の小企業では43万700円という結果です。
一方で、従業員1000人以上の大企業で働く「係長」の平均給与は49万3600円、100～999人規模の中企業では41万1900円、10～99人規模の小企業では37万3300円となっています。
この数字から分かるのは、従業員100～999人規模の中企業に勤める「課長」と1000人以上の大企業に勤める「係長」では、給与額に大きな差がなく、さらに従業員10～99人規模の小企業に勤める「課長」と1000人以上の大企業に勤める「係長」では、大企業に勤める「係長」の方が給与が高いケースもあるということです。
つまり、役職よりも企業規模の方が、給与に強い影響を与える場合があるのです。そのため、大企業の係長が中小企業の課長よりも高収入になるケースもあり得るのです。
収入アップに転職は最適解？ 他の選択肢は？
では、収入を上げたいと考えたとき、やはり大企業への転職が一番の方法なのでしょうか。確かに、大企業は基本給が高く、昇給幅や賞与なども中小企業に比べて厚い傾向があるため、統計的にみれば有利かもしれません。現在の給与水準に不満があるなら、大企業への転職を検討することは有力な選択肢となるでしょう。
ただし、転職だけが答えではありません。今の会社でさらなる昇進を目指すことも有効です。課長からさらに部長級へ昇格できれば、給与水準は大幅に上がる可能性があります。また、業績を上げることで賞与や手当が増えるケースもあります。
近年では副業を認める企業も増えているため、スキルを活かして副収入を得るという方法も現実的です。資格取得や専門知識の習得によって手当が付く場合もあり、こうした努力が着実な収入アップにつながります。
さらに忘れてはならないのが、給与だけでなく「労働時間」や「福利厚生」とのバランスです。役職が上がることで責任や残業が増えることもあり、必ずしも収入増が生活の豊かさに直結するわけではありません。収入と働き方の両方を考慮した上で、自分に合ったキャリアプランを描くことが大切です。
まとめ：収入を上げるためにできること
課長という肩書きがあっても、大企業で働く係長に給与面で劣ることは十分にあり得ます。
統計が示すように、課長級と係長級の給与差は平均すると大きいものの、企業規模によっては逆転することもあるのです。収入を上げたいと考えるなら、大企業への転職はひとつの有効な手段でしょう。しかし、同時に昇進やスキルアップ、副業といった別の道も存在します。
重要なのは、「転職しかない」と考えず、複数の選択肢を比べながら、自分にとって最適な方法を選ぶことです。役職や企業規模だけでなく、自分の働き方や将来設計に合ったキャリアを描くことが、最終的には満足度の高い収入アップにつながるはずです。
