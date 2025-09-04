¾®³ØÀ¸¤¬AED¹Ö½¬¡¡µßÌ¿Á¼ÃÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¶¯¤¯¡¦Áá¤¯¡¦Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¡×¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç£´ÆüµßÌ¿µßµÞ¤Î¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢»ùÆ¸¤¬AED¤ò»È¤Ã¤¿¿´ÇÙÁÉÀ¸Ë¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾®³ØÀ¸¤¬AED¹Ö½¬¡¡µßÌ¿Á¼ÃÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¶¯¤¯¡¦Áá¤¯¡¦Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¡×¡¡ÂçÊ¬
¹Ö½¬²ñ¤ÏµßÌ¿Á¼ÃÖ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4Æü¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¹âÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤¬¡Ö¶¯¤¯¡¦Áá¤¯¡¦Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¡×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¶»¹ü°µÇ÷¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢AED¤ò»È¤¦ºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼þ°Ï¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤äÁàºî¤ÎÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê6Ç¯À¸¡Ë¡ÖAED¤ò»È¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¤¤«¤·¤ÆAED¤ÎÁàºî¤Î»ÅÊý¤È¤«¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢119ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éµßµÞÂâ¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç¤ª¤è¤½10Ê¬¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶õÇò¤Î10Ê¬´Ö¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµßÌ¿¤Î²ÄÇ½À¤ÏÇÜ¶á¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£