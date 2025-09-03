ナ・リーグＭＶＰ争いはドジャース・大谷翔平投手（３１）で「ほぼ決まり」との空気が漂う中、有識者から異論が飛び出した。米有力紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」の敏腕記者ボブ・ナイチンゲール氏が「大谷がＭＶＰを逃す可能性もある」と警鐘を鳴らし、話題を呼んでいる。

大谷は２日（日本時間３日）現在で今季打率２割７分９厘、４６本塁打、８７打点、出塁率３割８分８厘、長打率６割１厘と圧巻の数字を残し、投手としても３２回１／３を投げ４４奪三振、防御率４・１８を記録。投打合わせてＷＡＲは５・８で全体８位にランクされており、二刀流の総合力は疑いようがない。野球界の大勢は「５年で４度目のＭＶＰ受賞は確実」と見られている。

しかしナイチンゲール氏は「もし大谷が終盤に失速し、フィリーズのカイル・シュワーバーが６０本塁打に到達すれば状況は一変する」と指摘する。実際、シュワーバーはすでに４９本塁打、１１９打点と打撃２部門で大谷を上回っており、１試合４発を放った直後とあって勢いは止まらない。ＯＰＳや打率では大谷が優位に立つが、純粋な打棒でタイトルをかっさらえば、票が流れる余地は十分にあるというわけだ。

米誌「スポーツ・イラストレイテッド（ＳＩ）」もナイチンゲール氏が大谷の爍唯孱侏鄙シナリオ瓩鮖愿Δ靴燭海箸砲弔い栃鵑犬討り「いわゆる『投票疲れ』も懸念材料となる」と論じている。すでに複数回にわたってＭＶＰに輝いている大谷に対し、記者投票では「毎年同じ選手よりも新鮮味を」との心理が働きやすい。過去にも狆鐓．好拭辞瓩記録的な数字を残しながら、新顔に票を奪われた例は少なくないというのが同誌の論調だ。

もっとも、大谷にはＭＶＰレースを決定づける力がある。この点に関しては、ナイチンゲール氏も「打撃のペースを維持し、マウンドでの好投を続ければ揺るがない」と認めている。果たして票読みを吹き飛ばすような神懸かりの秋を迎えるのか。それともシュワバーがさらなる本塁打量産で追い上げ、歴史的番狂わせを演じるのか。シーズンも佳境に入り、世紀のＭＶＰレースはいよいよクライマックスに近づこうとしている。