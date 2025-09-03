暑い日は、ついつい冷たいアイスクリームや甘いドリンクに手が伸びてしまいがちですよね。でも、そんなときこそ罪悪感なく楽しめるヘルシーなおやつがあったらうれしいもの。ダイエットカウンセラーで料理研究家のおにゃさんの家では夏になると、砂糖や甘味料を一切使わないゼリーを頻繁につくっているそうです。今回は、そのなかでもとくにお気に入りの「コーヒーゼリー」と「果物ゼリー」をおにゃさんに教えてもらいました。

砂糖なしゼリーでも十分おいしい！

「なぜ砂糖や甘味料を使わないのか？」。その理由は簡単で、口寂しいときについつい食べすぎてしまうからです。とくに在宅ワークが増えてから、デスクワークの合間になにかつまみたくなることが多くなりました。そんなとき、市販のお菓子では罪悪感が残りますが、砂糖なしのゼリーなら安心して食べられます。

カロリーを気にせず、むしろ水分補給にもなるこれらのゼリーは、暑い日のおやつとして本当に重宝しています。子どもたちも最初は「甘くない」と言っていましたが、今では自分たちから「ゼリーつくって」とリクエストしてくるほど！ 今回はわが家で定番の2つのゼリーをご紹介します。

わが家のコーヒーゼリー

コーヒーゼリーは、コーヒー本来の苦味と香りを存分に楽しめる大人のおやつのイメージがありますよね。砂糖を入れないことで、コーヒーの風味がダイレクトに伝わってきます。

使うコーヒーは、普段から愛用しているアイスコーヒー。特別高級なものでなくても、いつものコーヒーで十分おいしくつくることができます。むしろ、普段飲み慣れた味だからこそ、ゼリーにしても違和感なく楽しめるのかもしれません。

完成したコーヒーゼリーは、そのまま食べても十分ですが、私のおすすめは無調整豆乳を少しかけて食べることです。豆乳のまろやかさがコーヒーの苦味を程よく和らげ、カフェラテのような味わいになります。

暑い日の午後、冷蔵庫からひんやりしたコーヒーゼリーを取り出し、無調整豆乳をかけて食べる瞬間は、まさに至福の時間。カフェインも適度に摂取できるので、午後の眠気覚ましにも効果的。豆乳のタンパク質も一緒に取れるので、栄養面でも優秀な間食になります。

●コーヒーゼリー

【材料（つくりやすい分量）】

アイスコーヒー 300mL

ゼラチン 5g

無調整豆乳 適量



【つくり方】

（1） アイスコーヒーを耐熱カップに入れてラップをし電子レンジ（600w）で2分加熱する。

（2） （1）にゼラチンを入れてよく混ぜる。

（3） カップに入れて冷蔵庫で冷やし、固まったら全体的にざっくりと混ぜ、お好みで無調整豆乳を入れる。

ほんのり甘い果物ゼリー

一方、果物ゼリーは季節の果物のおいしさを最大限に活かしたスイーツ。砂糖を使わない分、果物本来の甘さと酸味のバランスを存分に味わうことができます。

果物ゼリーの隠し味として、ほんの少しだけ果汁100%ジュースを加えるのですが、使う量はごくわずかで大さじ1〜2。これを加えることで、ほんのり甘くなり、果物と一緒に食べれば十分。6歳の息子も喜んで食べていました！

果物ゼリーをつくるときは、果物の食感も楽しみたいので、果肉を少し残すようにしています。

●果物ゼリー

【材料（2人分）】

水 300mL

果汁 大さじ1〜2

ゴールドキウイ 1個

ゼラチン 5g



【つくり方】

（1） ゴールドキウイは1cm角に切る。カップに水と果汁を入れる。

（2） 耐熱容器に水大さじ2（分量外）を入れて、その中にゼラチンを入れて軽く混ぜる。固まったら電子レンジ（500w）で20〜30秒加熱する。

（3） （1）のカップに（2）を入れてよく混ぜる。

（4） 器に（1）で切ったキウイと、（3）を入れて冷蔵庫で冷やす。

罪悪感ゼロの夏おやつ

この2つのゼリーの最大の魅力は、なんと言っても罪悪感なく食べられること。口寂しいときや、ついお菓子に手が伸びそうになったとき、冷蔵庫にこれらのゼリーがあると本当に助かるんですよね。

また、つくりおきができるのもうれしいポイント。週末にまとめてつくっておけば、平日の忙しいときでもすぐに食べられますし、ちょっと食べすぎたときでも太らないので安心。

冷蔵庫に常備しておくことで、間食の習慣も自然と健康的になりました。今回の果物ゼリーの果物は、ゴールドキウイ、果汁はシークワーサーを使用しましたが、お好みのものでOKです。

最初は私ひとりで食べていた、この2つのゼリーですが、今では家族全員のお気に入りになりました。子どもたちは果物ゼリーの方を好み、夫はコーヒーゼリーに無調整豆乳をかけるスタイルを気に入っています。

甘さ控えめなので、市販のお菓子の強い甘さに慣れすぎることなく、素材本来の味を大切にする習慣が、子どもたちの味覚教育にもいい影響を与えているようです。皆さんも、砂糖なしのゼリーづくりにチャレンジしてみてください。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※ 液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください

※ つくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、早めに食べるようにしましょう