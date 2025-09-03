日テレ・東京ヴェルディベレーザMF眞城美春のゴールに脚光

WEリーグは8月31日に各地で第4節の試合が行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザはちふれASエルフェン埼玉に4-1で勝利した。

そのゴールラッシュの中でMF眞城美春はペナルティーエリア内で高い技術を見せた。

ベレーザが3-0でリードした前半40分、中盤でボールを持った眞城は右サイドにパスを出すとそのままゴール前へスプリント。ペナルティーエリア内まで入ったところでパスを受けると、相手を背負いながら左足、右足とボールを扱いながら反転するルーレットの高い技術を見せて相手を振り切り、そのまま左足シュートで相手GKの足下を抜いた。

WEリーグ公式インスタグラムが「超絶テクニカルゴール 18歳・眞城美春が魅せた華麗なボールコントロール」と綴り動画を公開すると、ファンからは「かっこよすぎ」「なんて素晴らしいターンとフィニッシュ」「やっぱうめぇ！」「は！？」「早めに外国行きそう」「声出た」「マルセイユターンお洒落」とさまざまなコメントが寄せられている。

2022年に15歳でU-17女子ワールドカップ（W杯）に選出されてから注目されてきた才能は、昨季に下部組織メニーナの所属ながらWEリーグにもデビュー。今年に入ってトップへの昇格も発表されている。今季はU-19女子代表の活動でリーグ開幕戦こそ欠場したが、第2節からは3試合連続でフル出場して2得点している。

すでになでしこジャパンへの招集もあり、26年のU-20女子W杯で中心選手としての活躍も期待される若き才能の活躍が注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）