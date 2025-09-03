8月29日午後、JR久大本線の南大分駅で、普通列車の運転士が赤信号を確認せずに発車し、非常停止するトラブルが発生しました。運転士は会社に報告しておらず、乗客からの情報提供で事態が明らかになりました。

【写真を見る】JR南大分駅で下り列車が赤信号発車 自動ブレーキ作動で非常停止 運転士は報告せず、利用者の情報提供で判明

JR南大分駅で8月29日午後7時半前、下りの普通列車が赤信号で発車し、約40メートル進んだところで自動ブレーキが作動して非常停止しました。

現場は単線区間で当時、下り列車は信号機の約20メートル手前で停車。上りの普通列車が南大分駅に接近していましたが、そのまま駅に進入したということです。

この列車は2両編成で、乗客およそ60人にけがはありませんでした。安全確認のあと、列車は約5分後に運転を再開しました。

今回のトラブルについて、20代の運転士は会社に報告しておらず、JR九州は利用者からの情報提供を受け、9月1日に事実関係を確認。2日に国土交通省へ報告しました。

JR九州は「全ての運転士と乗務員への指導を徹底し、再発防止に努める」としています。