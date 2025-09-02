【小沢コージ クルマは乗らなきゃ語れない】

【写真】ホンダ N-ONE e:は驚きの価格！日産サクラより10万円高で電池容量約1.5倍なら意外に売れるかも？

三菱 デリカミニ

（車両価格：￥1,837,000／税込み〜）

◇ ◇ ◇

衝撃のニューモデルが登場した。先日発表された三菱デリカミニだ。

女優の水川あさみとキャンディーズ『年下の男の子』替え歌CMで人気を博した軽スーパーハイトワゴンだが、記憶は新鮮。なぜなら初代がデビューしたのは2023年、たった2年前のことだからだ。

開発者を直撃すると「初代はekクロススペースのマイナーチェンジだったんで、やり切れなかった部分も多かったんです」

そうだった。そもそも初代は既存eKクロススペースの一部顔やインテリアをイジっただけのマイチェンモデル。ヘッドライトを丸目に変えてイメージ一新、車名まで変えたのでカン違いしがちだが決してフルモデルチェンジではない。

そこで今年、改めて骨格を同じくする日産ルークスと同時にフルモデルチェンジすることになったワケだ。

パッと見は一緒だが…やはり新型は完成度が高い

悩ましいのは新旧どっちがいいのか？ だ。パッと見は丸目で悪ガキのような顔つきは初代も新型も基本は一緒。価格が物価高騰で上がった分「初代でもいいじゃん」となりがちだが、よくよく見ると新型の作り込みであり、完成度は高い。

最大の特長たるニラみ目ヘッドライトは丸目がデカくなって、目ヂカラ2割増し。ウインカーも内蔵になり、一体感もアップ。そのほかフルチェンだけに顔全体もボンネットが分厚くなって、フロントピラーが立ち、スキッドプレートもゴツくなり、よりワイルド&キュートに。CMキャラクターの「デリ丸」により近い顔つきになったと言ってもいい。

味の濃厚化はサイドパネルやリアもそうで、印象的な四角アイコンを多用しワイルドに変貌。

さらに外観以上に変化しろが大きいのはインテリアだ。新型はインパネからシートまでデリカミニ専用となり、助手席前のモノ入れの棚はアシストグリップとして握りやすいフォルムに。シートはちょっとダウンジャケットのような柔らかファブリックのソファっぽいものになり、オシャレになっただけでなく座り心地向上。

初代モデルを買った人が一番悔しいのかも？

センターパネルには、新型eKクロススペースにもないドライブモード選択用のダイヤルを設定。フルタイム4WD車は「パワー」「エコ」「ノーマル」の基本3モードの他、アウトランダーPHEVのような「グラベル」「スノー」が選べ、ぬかるんだ路面や雪面で威力を発揮。気分はまさしくプチデリカワゴンだ。

そのほかスペックは未公表だが、660ccエンジンは先代まであったマイルドハイブリッドをあえて外し、代わりにピストンのフリクション低減やエンジン制御プログラムの見直しで同等の燃費性能を達成。

足周りは4WDモデルのみ専用ダンパーや大径タイヤを履くのは初代と同じだが、全グレードにわたり一部を専用化。しなやかなデリカらしい味わいを出すべく、アルミ製ナックルを採用し、スタビライザーも特性を見直したという。

どちらもキュートなデリカミニだが、見比べると独特ワイルドキュートな「デリカ風味」は新型が2〜3割は増している。

いま買うなら当然、新型がオススメだし、何よりも初代を買った人が一番モンモンとしているかもしれない。「売り出してたった1年〜2年で新作が出るんなら早く言ってよ〜」なんてね。（笑）

（小沢コージ／自動車ジャーナリスト）