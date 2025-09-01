田中みな実「お肌よりも注力している」最新の美容事情明かす ほっそり二の腕際立つノースリブドレスで登場
【モデルプレス＝2025/09/01】フリーアナウンサーの田中みな実が1日、都内にて開催された「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に出席。40代に向けて美容面で意識していることを明かした。
【写真】田中みな実、ほっそり二の腕際立つノースリブドレス
普段から本製品をこよなく愛しているゲストとして、ロックバンド[Alexandros]のボーカル＆ギター川上洋平、ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえ、「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）、ヘアメイクアップアーティストのKUBOKI氏とともに本イベントに出席した田中。
ほっそりとした二の腕が際立つノースリーブドレス姿で登場し、これから挑戦してみたいことを聞かれると「まだ俳優業を始めて5〜6年くらいなので、もっと真摯にお芝居と向き合っていきたい」と仕事への誠実な姿勢を見せた。
さらに最近美容面で意識していることも告白。「間もなく40代になるのですが、年々思うのが髪が綺麗な方ってとても若々しく魅力的に見えるので、髪の毛のケアは今お肌よりも注力しているかもしれないです」と日頃からヘアケアに気を遣っていることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆田中みな実、ヘアケアの大切さ語る
