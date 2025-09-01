3,980円以下で買えるのさすが！【ハニーズ】40・50代に似合う♡「優秀スカート」

季節の変わり目にボトムスを買い足すなら、使いやすくてお得なアイテムがおすすめ。【ハニーズ】には、こだわりのデザインできれいめからカジュアルまで幅広く活躍しそうなのに、なんと3,980円以下という破格のプライスで手に入るスカートがラインナップ。トレンド感はしっかり押さえつつ、40・50代の大人世代も取り入れやすい「優秀スカート」を紹介します。

トレンドのデニムをロングスカートで上品に

【ハニーズ】「デニムナロースカート」\2,680（税込）

今年の一大トレンドとなっているデニム素材。ジーンズやジャケットなどと並んで注目なのが、ロングスカートです。平成トレンドのリバイバル感があってどこか懐かしさを感じるアイテムは、デニム素材のカジュアルさがありながらも、ロング丈で上品な雰囲気に。公式サイトによると「広がりすぎず、タイトすぎないIラインの美シルエット」とのことで、大人にもぴったりのデニムアイテムといえそうです。

たっぷりギャザーと光沢感で高見え

【ハニーズ】「ロングギャザースカート」\2,480（税込・セール価格）

ウエストにたっぷり施されたギャザーが贅沢な雰囲気のロングスカートは、サテン素材の光沢感も高見えポイント。いま人気のリラクシー感はありつつ、秋にかけても使えそうなきれいめな印象です。落ち感のある素材なので、ゆったりサイズのトップスをがばっと着てももたつき感が出にくそう。写真のようにタックインしても、フロントのリボンが上品なアクセントに。

大人のレトロスタイルにぴったりのマーメイドスカート

【ハニーズ】「マーメイドスカート」\2,980（税込）

上品な膝下丈と美しい曲線が、これからの季節のレトロスタイルを盛り上げてくれそうなマーメイドスカートです。腰まわりのフィット感が高いと体型が気になるところですが、こちらはなだらかなウェーブを描いているので、ボディラインを拾いすぎずにきれい見えが叶う予感。きちんと感はありつつも後ろはゴムで快適。オフィスにも使えるスカートが、S～3Lまで幅広いサイズ展開で3千円以下という嬉しい設定です。

プリーツスカートで流行りのプレッピースタイルに

【ハニーズ】「プリーツスカート」\3,980（税込）

トレンドの制服風のスタイルを大人も取り入れやすいデザインに仕上げたのが、こちらのプリーツスカート。絶妙に長めの丈感ときれいなAラインのシルエットで、プレッピー感はそのままに大人の落ち着いた雰囲気を演出しています。ウエストがすっきりしたデザインなので、トップスを出しても入れてもきれいなシルエットになるはず。秋冬になったら、大きめニットを合わせるスタイルもよさそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N