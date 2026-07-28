2026年4月、プロ野球・楽天の本拠地に意外な人物が姿を現した。卓球日本代表の張本智和（23）だ。仙台出身の彼は、この日野球観戦に訪れていた。【写真をみる】張本選手が目指す「攻めのツッツキ」「3、4年ぐらい来ていない。動画で見ているから行った気分になっている。現地は久しぶり」と笑顔を見せた。試合前、スタジアム内のグッズショップに向かった張本は、先発の古謝樹投手（こじゃ たつき 24）や「推し」だという岸孝之投