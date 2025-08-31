¥ß¥é¥¤¡¦AI²òÀâ¼Ô¤¬¸·Áª¡ª¡ØÆüËÜ¸ì¤Î»Ø¼¨¤Ç²èÁüÊÔ½¸¤Þ¤Ç¡ÙºÇ¿·AI¥Äー¥ë&¥Ë¥åー¥¹20Ï¢È¯
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎºÇ¿·Æ°²è¡Ø¡Ú½µ´©AI¥Äー¥ë&¥Ë¥åー¥¹¥Ù¥¹¥È20¡Û¹âÉÊ¼ÁÆ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ëPixVerse V5/¸ý¥Ñ¥¯Æ°²èÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ëWan2.2-S2V/Google¤Î¿·²èÁüÊÔ½¸AI¥â¥Ç¥ënano-banana¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢AI²òÀâ¼Ô¤Î¥ß¥é¥¤»á¤¬¤³¤³1½µ´Ö¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤ÎAI¥Äー¥ë¥Ù¥¹¥È10¤Î³µÍ×¤ä¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¡¢¤µ¤é¤ËAI´ØÏ¢¤ÎÃíÌÜ¥Ë¥åー¥¹10ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¥ß¥é¥¤»á¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¹âÉÊ¼ÁÆ°²èÀ¸À®AI¡ØPIXVERSE V5¡Ù¡£¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁü¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê²»ÉÕ¤Æ°²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡ÖÆ°²èAI¥â¥Ç¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤«¤éÆ°²èÀ¸À®ÉôÌç¤Ç3°Ì¡¢²èÁü¤«¤éÆ°²èÀ¸À®ÉôÌç¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡×¤È¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡ÖÌµÎÁ¥æー¥¶ー¤â¤¢¤ëÄøÅÙÍøÍÑ²ÄÇ½¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ê½ç¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¿ÍÊª²èÁü¤È²»À¼¤«¤é¸ý¥Ñ¥¯Æ°²è¤òºî¤ì¤ë¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹AI¡ØWan2.2-S2V¡Ù¤ä¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤Î»Ø¼¨¤Ç²èÁü¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÊÔ½¸¤Ç¤¤ëGoogle¤Î²èÁüÀ¸À®¡¦ÊÔ½¸AI¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Ê¥Î¥Ð¥Ê¥Ê¤³¤ÈGemini 2.5flash image¡Ù¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·µ¡Ç½¤ò¼¡¡¹¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥é¥¤¥É»ñÎÁ¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¡Ø¥¥ß¥¹¥é¥¤¥É¡Ù¤ä¡¢²èÁü¡¦Æ°²èÀ¸À®AI¥Äー¥ë¡ØWISC¡Ù¤Î¿·µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±AI¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÖÍåÅª¤Ë¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¡£
¥Ë¥åー¥¹¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖMeta¤ÈMidjourney¤¬Äó·È¡×¡ÖNVIDIA¤Î·è»»¤¬²áµîºÇ¹â¡×¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤ÈÄ«Æü¿·Ê¹¤¬Perplexity¤òÃøºî¸¢¿¯³²¤ÇÄóÁÊ¡×¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÎAI¶È³¦·ãÆ°¥Ë¥åー¥¹¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¥¦¥§¥Ö¥¢¥×¥êÉôÌç¤ÇGoogle·ÏAI¥Äー¥ë¤¬¾å°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢Ãæ¹ñ·ÏAI¤ÎÂæÆ¬¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤â±Ô¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ß¥é¥¤»á¤Ï¡¢¡ÖAI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼¡²óÆ°²è¤Ë¤â´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤Ä¤ÄÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日繁雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ