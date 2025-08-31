グラドル美女、衝撃の口移しチョコ＆ダメ押しキスをNY屋敷が絶賛「衝撃度1位じゃない？」
水着姿の美男美女たちが島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season6』（ABEMA）の最終話が28日放送。最終話では、最終日の告白タイムの模様が明らかになった。
【写真】グラドル美女、衝撃の口移しチョコ＆ダメ押しキス
『シャッフルアイランド Season6』は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っている。
告白の3時間前、グラビアアイドル・みれいが大学生・モデルのだいすけを呼び出し、手作りのチョコをプレゼント。するとだいすけの口にチョコを入れた瞬間不意にキスをするという突然の展開に、「待って！」とスタジオは大絶叫。さらに、みれいはだいすけに「（チョコ）ついてる」とダメ押しでキスをし、「チョコレートを食べてみれいのことを考えてくれたらうれしいな」と伝えると、ニューヨーク・屋敷は「ちょっと衝撃度1位じゃない？」と絶賛。峯岸、ゆきぽよも「ヤバい、ヤバい」と言葉を失った様子でコメントしました。
一方、“Island PINK”には、美容師のりくが、思いを寄せる元アイドルでダンサーのまいかに会いに上陸。到着早々「会いたかった」と抱きつき、「まいちゃん、一緒に話そう」と誘うりくに、同じくまいかに思いを寄せるしんは複雑な表情を浮かべる。
告白タイム直前、しんはまいかを呼び出し、「りくが来て会っているところを見るとめっちゃ嫉妬して、再確認した。俺はまいかちゃんのことが本気で好きってことを最後に伝えたかった。今日告白（タイム）で全力で気持ちを伝えに行くわ」と堂々と宣言。このダメ押しのアプローチに、峯岸は「うわ迷う…迷ってきた…」と呟き、ゆきぽよが「みぃちゃんじゃないよ」とツッコミを入れる場面も。
果たして、まいかが選んだのは、りくか、それともしんか…？ 運命の最終告白の行方は？ さらに、MC陣の予想を超える結末に大盛り上がりとなった最終話と、シリーズ史上最多視聴者数を更新するなど大きな反響を呼んでいる『シャッフルアイランド Season6』の第1話〜第3話は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
