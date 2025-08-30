まるで人間の親子みたい？ YouTubeチャンネル「Kitten Stories」では、逃げる子猫を追いかけて毛づくろいをしてあげる母猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「面倒見の良いお母さんだなぁ」「子猫をかわいがっているからこそのしつけだね」の声が続出しました。

母猫「きれいにしなきゃダメなのニャ！」

注目を集めたのは「子猫を無理矢理掃除する母猫」という動画。母猫になめられて、ジタバタした子猫はクッションを滑り落ちてしまいます。しかし母猫は子猫を追いかけ、前足でしっかりと取り押さえました。

抵抗する子猫を押さえつけ、無理矢理なめてきれいにしてあげる母猫。「きれいにしなきゃダメなのニャ！」「え〜、今はそんな気分じゃニャいよ〜」と会話しているような親子の様子は、お風呂に入るのを面倒くさがる人間の幼い子どもと、それを叱るお母さんの姿を彷彿（ほうふつ）とさせます。

抵抗する子猫ですが、どうやら母猫のことは大好きな様子。小さく鳴いてお母さんの気を引き、自分の方へ来てくれた母猫の脚の下をくぐり抜けて遊びます。その後も親子は、毛づくろいの攻防を繰り広げながら仲良くじゃれ合うのでした。母猫に完全に捕まってしまった子猫の、観念したような表情がとてもかわいらしいですね。

きれいになった子猫ちゃんに満足した母猫が去った後、「えらい目に遭ったニャ……」とでも言いたげな表情でカメラの方へ近寄ってきた子猫。愛情たっぷりに育てられているこの子はきっと、今後も幸せな日々を送っていくことでしょう。

動画を見た人たちからは、「こんなに面倒見の良い母猫は今までに一度も見たことがない」「母猫はすごい真面目な性格なんだろうな」などのコメントが上がっていました。人間の私たちも思わず共感してしまうような親子の攻防に、ぜひ癒やされてくださいね。