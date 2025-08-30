『鬼滅の刃』の獪岳を演じてほしい俳優ランキング！ 「北村匠海」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし『鬼滅の刃』が実写化されるとしたら、獪岳（かいがく）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
獪岳は、桑島慈悟郎を師とする我妻善逸（あがつまぜんいつ）の兄弟子で「雷の呼吸」の使い手。上弦の陸（ろく）・堕姫（だき）と妓夫太郎（ぎゅうたろう）が倒された後、その座に任命され、現在公開中の映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』では、鬼になって初めて善逸と対峙（たいじ）します。
2位は、北村匠海さん。現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で漫画家・やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩役を演じています。浜辺美波さんとダブル主演を務めた映画『君の膵臓をたべたい』で一躍脚光を浴びた北村さんは、人気漫画の実写化映画『東京リベンジャーズ』シリーズでは主人公・タケミチ役を担当。熱量を感じる体当たりの演技で観客を魅了しました。
Netflix配信ドラマ『幽☆遊☆白書』でも主人公・浦飯幽助を熱演。さらには3月から公開中の小説原作映画『悪い夏』でも主演を務め、闇落ちしていく真面目で気弱な公務員を演じています。
回答者からは、「ビジュアルが似ている。感情が乗った演技がうまそう」（20代女性／宮城県）、「感情演技がとてもうまく、獪岳の持つ複雑な心境を演じてくれそうだから」（30代女性／愛媛県）、「弱さから鬼になった背景がちゃんと見えそう」（30代女性／石川県）、「悪役が見てみたい」（40代女性／奈良県）などの声がありました。
1位は、菅田将暉さん。キャラクターからヘアスタイルなどの外見まで、完璧に役になりきる“カメレオン俳優”と言われ、映画『ミステリと言う勿れ』や『銀魂』、『帝一の國』など、人気漫画の実写化作品にも数多く出演しています。
テレビドラマ『MIU404』（TBS系）では、えたいの知れない狂人的な役を演じて注目を集めたほか、Netflix配信ドラマ『グラスハート』では、ミュージシャン・真崎桐哉役を演じ、奇抜なファッションとカリスマ性で圧倒的な存在感を発揮しています。
回答者からは、「見た目が似てる。自己中な考えや暴走もちゃんと演技に反映できそう」（20代女性／大阪府）、「初めて見た時菅田将暉に似ていると思った」（30代女性／岐阜県）、「真面目がゆえの精神的な脆さみたいなところをうまく表現できそうだと感じたからです」（40代男性／北海道）、「顔がなんとなく、似ているし、善逸をとことん追い詰めて、悪役になりきってくれそうだから」（40代女性／千葉県）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
