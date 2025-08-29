たんぽぽ・川村エミコ、“−8.5キロ”達成したせいろ蒸しレシピを紹介「参考にさせていただきます」「美味しそ〜」
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（45）が26日、自身YouTubeチャンネルを更新。8.5キロ減量のダイエットに成功した、せいろ蒸しレシピを公開した。
【動画】たんぽぽ・川村エミコが紹介する“−8.5キロ”達成したせいろ蒸しレシピ
川村は今年6月に、日本テレビ系『ヒルナンデス！』内の企画でダイエットに挑戦し、1ヶ月で8.5キロのダイエットに成功したことを報告していた。
この日の動画では、ダイエット中に食べていたせいろ蒸し料理「さつまいもサラダ」のレシピを紹介。せいろに入れる材料は、中くらいのさつまいも1本と卵2個。まず10分蒸し、卵を取り出した後さらにさつまいもを15分蒸す。
ドレッシングの材料はマヨネーズ、塩、白ごま。動画では白ごまがなかったため割愛されている。15分追加で蒸されたさつまいもと卵、ドレッシングを混ぜ、ベビーチーズを入れる。動画ではベビーチーズの代わりにクリームチーズを代用した。最後に、川村オリジナルで磯のりを加えて完成。
出来立てを味わった川村は、「バター入れてないのに、マヨネーズとお塩のドレッシングでバターを入れたような風味になってます」とさつまいもサラダのおいしさを伝えた。
この投稿には「レシピ参考にさせていただきます 美味しそ〜」「気になってたので嬉しいです」「明日の夕飯の参考にさせていただきます」「川村さんに影響されてせいろ蒸しにどはまりして毎日せいろ蒸し食べてます」「美味しくてダイエットにもなるならいいですよね」など、さまざまなコメントが寄せられている。
