脱・税理士の菅原氏が断言！「税務調査は年数じゃなくコレで決まる」知らないと損する企業の盲点

YouTubeチャンネルで大人気の、脱・税理士の菅原氏が、「【税務調査】コレに当てはまらなければ一生来ない!?税理士が調査対象になる人の特徴を解説します。」と題し、税理士・公認会計士の資格や業務領域の違い、そして大企業と中小企業で必要とされる「真逆の戦略」について自身の見解を熱く語った。



動画冒頭では、大阪国税局職員の不祥事や、企業の正社員採用基準への質問が取り上げられ、「業務委託ならすぐ切れる」「専門知識よりチームワークやコミュニケーション力が大事」とリアルな現場感覚を明かした。



さらに本編では、「税務調査が来る人・来ない人の特徴」にも触れられた。菅原氏は、ただ長く事業を続けているだけでは税務調査の対象にはならないと解説。視聴者が気になる“調査リスク”の実態をわかりやすく語った。



また、視聴者から寄せられた「税理士と公認会計士の違いは？」という質問に対し、菅原氏が「税理士は税務のスペシャリスト。公認会計士は大企業の監査が主な仕事で、税務の専門家ではない」とバッサリ解説。「公認会計士は税理士登録もできるが、専門性は全く違う」「中小企業は大企業とは真逆の戦略を取らなければならないのに、大企業流の考え方で中小企業に助言してしまう公認会計士が多い」と警鐘を鳴らした。



さらに「税理士も行政書士登録ができるが、勉強していないのに名乗れるのはおかしい」と資格制度の矛盾を指摘。「まるで内科医が外科手術をするようなもの。資格を一緒にするのは危険だ」と強い言葉で問題提起した。そのうえで「大事なのは結局経験。税務に詳しい公認会計士もいるが、資格だけで判断して依頼するのは危ない」と実務の重要性を強調した。



そのほか、仮想通貨の課税、宗教法人の税務、会計処理の細かい違いまで、視聴者からの多岐にわたる質問に幅広く丁寧に回答。「経験がものを言う」としつつ、資格制度のあり方に強い思いを込めて動画を締めくくった。