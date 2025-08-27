世界的人気を誇る米歌手テイラー・スウィフト（35）が米プロフットボールNFLチーフスのスター選手トラビス・ケルシー（35）と婚約したことを26日（日本時間27日）、自身のインスタグラムで発表した。「あなたの英語の先生と体育の先生が結婚します」とつづり、ケルシーがスウィフトにプロポーズする写真も掲載した。インスタグラムの投稿には5時間で2000万件を超える「いいね」が付いている。

2人は23年9月、ケルシーがスウィフトを観戦に誘ってから交際をスタートさせ、ファン公認の仲だった。チーフスが2連覇を飾った24年2月のスーパーボウルでは、前夜に東京公演を終えたスウィフトがプライベートジェットで試合会場のラスベガスへ駆けつけ、ケルシーに祝福のキスをして話題を集めた。

昨季もチーフスの試合を訪れ、スーパーボウル出場を決めた今年1月のAFC（アメリカン・カンファレンス）決勝では試合後のフィールドへスウィフトが降り、紙吹雪が舞うお祝いムードの中でケルシーにキスをして喜びを分かち合った。また、チーフスが3連覇を逃した今年2月のスーパーボウルも観戦したが、大型スクリーンに姿が映し出されるとブーイングが起きていた。

スウィフトは米音楽界最高の栄誉とされるグラミー賞で最優秀アルバム賞を史上最多の4回受賞。米国では「スウィフティー」と呼ばれる熱狂的なファンが多く、トランプ大統領も“反トランプ”を表明するスウィフトの影響力を警戒している。トランプ氏は婚約発表を受け「幸運を祈る」とホワイトハウスで記者団に語った。

ケルシーは攻撃陣のタイトエンド（TE）としてプレーし、チーフスでは3度のスーパーボウル制覇に貢献。今年のスーパーボウルで敗れたあと、現役続行を表明していた。