なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、期間限定の新メニュー「月見温たま牛肉つけうどん」を含む3種類を9月3日午前11時から新発売します。

同商品は、喉越しのよい「細切りうどん」を、つけ汁と月に見立てた温たまに絡めて食べる商品です。

つけ汁は、カツオや昆布を使用した関西風のだしに、甘めに味付けしたすき焼き風味の牛肉や白ネギ、白滝を加え、奥深い味わいに仕上げられています。温たまを絡めることで、まろやかさが加わり“至福の味わい”を楽しめます。さらに、別添えのかつお節を加えることで、より風味豊かな味わいを感じられます。

また、コチュジャンや豆板醤（トウバンジャン）、米みそのたれを加えた「月見温たま旨（うま）辛牛肉つけうどん」と、「旨辛牛肉つけうどん」も新発売。「牛肉つけうどん」も同時に登場します。

価格は、「月見温たま牛肉つけうどん」の並が700円（以下、税込み）、「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」の並が800円、「牛肉つけうどん」の並が590円、「旨辛牛肉つけうどん」が690円です。

同社は「ぜひこの機会に、お近くのなか卯やご家庭で、お月見シーズン限定の『月見温たま牛肉つけうどん』をお召し上がりください」とアピール。

広報部は、“今年の月見商戦”について「ぜひ、なか卯で月見にぴったりの商品を楽しんでいただきたいです！」と意気込みをコメント。また、「月見温たま牛肉つけうどん」と「月見温たま旨辛牛肉つけうどん」のおすすめの食べ方についても質問したところ、「どちらも『温たま』は別添えで提供させていただいております。始めからでも途中からでも、お好きなタイミングで温玉をつけ汁の中で割っていただき、まろやかな味わいを感じながらお召し上がりください」と教えてくれました。