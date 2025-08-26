食楽web

●2025年夏によく買う旬の野菜、かき氷シロップ。その活用レシピを知っておいしく使い切りましょう！

夏の終わり、冷蔵庫にひっそり残る“あの存在”を救済しよう

今年の夏も猛暑。朝晩の風にほんのりと秋の気配を感じ始める今日この頃。ふと冷蔵庫を開けると、ドンと居座る「かき氷シロップ」のボトルが目に入りませんか？ イチゴ、メロン、ブルーハワイ、楽しかった夏の名残ではあるけれど、このまま放っておくと賞味期限切れになってしまう。

そこで今回は、夏の冷蔵庫であまりがちな食材「かき氷シロップ」「スイカ」「きゅうり」を大量に消費できて、美味しいアレンジレシピを厳選しました。

簡単すぎて即再現できる昭和レトロ喫茶の「クリームソーダ」

昨今のレトロ喫茶ブームで注目されているのが、「クリームソーダ」。緑や赤の可愛らしさは、「かき氷シロップ」と炭酸水を割るだけで作れます。お好みで、上にバニラアイスと缶詰チェリーを乗せてお楽しみください。

◎材料（1杯分）

かき氷シロップ………グラスの1/5～1/6程度

氷………適量

炭酸水………グラスの3/5～1/2程度

バニラアイス………適量

缶詰のさくらんぼ………1～1/2個

◎作り方

1．かき氷シロップと氷、炭酸水をグラスに入れる

2．丸めたバニラアイス、さくらんぼを飾って完成

無限に食べられる！スイカの皮のマリネ

ほとんどの人が捨てているであろうスイカの皮は、実は薬膳的にも優秀な食材なのです。イタリアン風のマリネにしてさっぱりと、おつまみや副菜として活躍してくれるレシピです。

◎材料（4人分）

・スイカの皮（白い部分）……200g

・ハム……3枚

・グリーオリーブ……10個

・白ワインビネガー（なければお酢）……大さじ1と1/2

・オリーブオイル……大2

・黒コショウ……少々

・レモン汁……適量

・塩……適量

◎作り方

1．スイカ皮の白い部分を千切りにする

2．1に塩をしてしんなりしたら水気を絞る

3．調味料を合わせ、 2のスイカの皮と細切りにしたハム、輪切りにしたオリーブを混ぜ、レモンを絞る

ご飯が止まらない！「きゅうりのピリ辛醤油漬け」

夏は、きゅうりも大活躍。スーパーで袋にたくさん入ったお得な商品をゲットした時は、「きゅうりのピリ辛醤油漬け」を作ってみませんか？ ポリポリ食感のピリ辛おかずで食欲が落ち気味の時にもピッタリ。冷蔵保存で4日間持ちますので、作り置きにもおすすめです。

◎材料（冷蔵保存：4日間）

・きゅうり……2本（200g）

A

・醤油……小さじ4

・酢……小さじ4

・砂糖……小さじ2

・豆板醤……小さじ1/3

・ごま油……小さじ2/3

◎作り方

1．きゅうりは塩小さじ1/2（分量外）で板ずりする

2．フライパンに湯を沸かし、30～40秒加熱する

3．冷水に取り冷ます

4．きゅうりの水けをしっかり拭く

5．きゅうりを縦半分に切り、スプーンで種を取る。更に半分に切り、横4等分に切る

6．保存袋に5とAを入れなじませて、袋の口を閉じて冷蔵庫で6時間以上漬ける

