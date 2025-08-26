夏の冷蔵庫に余りがちな「かき氷シロップ」「スイカ」「きゅうり」を消費する簡単レシピ3選
●2025年夏によく買う旬の野菜、かき氷シロップ。その活用レシピを知っておいしく使い切りましょう！
夏の終わり、冷蔵庫にひっそり残る“あの存在”を救済しよう
今年の夏も猛暑。朝晩の風にほんのりと秋の気配を感じ始める今日この頃。ふと冷蔵庫を開けると、ドンと居座る「かき氷シロップ」のボトルが目に入りませんか？ イチゴ、メロン、ブルーハワイ、楽しかった夏の名残ではあるけれど、このまま放っておくと賞味期限切れになってしまう。
そこで今回は、夏の冷蔵庫であまりがちな食材「かき氷シロップ」「スイカ」「きゅうり」を大量に消費できて、美味しいアレンジレシピを厳選しました。
簡単すぎて即再現できる昭和レトロ喫茶の「クリームソーダ」
昨今のレトロ喫茶ブームで注目されているのが、「クリームソーダ」。緑や赤の可愛らしさは、「かき氷シロップ」と炭酸水を割るだけで作れます。お好みで、上にバニラアイスと缶詰チェリーを乗せてお楽しみください。
◎材料（1杯分）
かき氷シロップ………グラスの1/5～1/6程度
氷………適量
炭酸水………グラスの3/5～1/2程度
バニラアイス………適量
缶詰のさくらんぼ………1～1/2個
◎作り方
1．かき氷シロップと氷、炭酸水をグラスに入れる
2．丸めたバニラアイス、さくらんぼを飾って完成
無限に食べられる！スイカの皮のマリネ
ほとんどの人が捨てているであろうスイカの皮は、実は薬膳的にも優秀な食材なのです。イタリアン風のマリネにしてさっぱりと、おつまみや副菜として活躍してくれるレシピです。
◎材料（4人分）
・スイカの皮（白い部分）……200g
・ハム……3枚
・グリーオリーブ……10個
・白ワインビネガー（なければお酢）……大さじ1と1/2
・オリーブオイル……大2
・黒コショウ……少々
・レモン汁……適量
・塩……適量
◎作り方
1．スイカ皮の白い部分を千切りにする
2．1に塩をしてしんなりしたら水気を絞る
3．調味料を合わせ、 2のスイカの皮と細切りにしたハム、輪切りにしたオリーブを混ぜ、レモンを絞る
ご飯が止まらない！「きゅうりのピリ辛醤油漬け」
夏は、きゅうりも大活躍。スーパーで袋にたくさん入ったお得な商品をゲットした時は、「きゅうりのピリ辛醤油漬け」を作ってみませんか？ ポリポリ食感のピリ辛おかずで食欲が落ち気味の時にもピッタリ。冷蔵保存で4日間持ちますので、作り置きにもおすすめです。
◎材料（冷蔵保存：4日間）
・きゅうり……2本（200g）
A
・醤油……小さじ4
・酢……小さじ4
・砂糖……小さじ2
・豆板醤……小さじ1/3
・ごま油……小さじ2/3
◎作り方
1．きゅうりは塩小さじ1/2（分量外）で板ずりする
2．フライパンに湯を沸かし、30～40秒加熱する
3．冷水に取り冷ます
4．きゅうりの水けをしっかり拭く
5．きゅうりを縦半分に切り、スプーンで種を取る。更に半分に切り、横4等分に切る
6．保存袋に5とAを入れなじませて、袋の口を閉じて冷蔵庫で6時間以上漬ける
