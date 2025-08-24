MAZZEL、2nd One Man Tour 2025の有明アリーナ公演本編一部をアーカイブ配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BMSG所属8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの全国ツアー『MAZZEL 2nd One Man Tour 2025 “Royal Straight Flush”』のファイナル、8月24日に東京・有明アリーナにて開催されたライブ映像がアーカイブ配信されることが発表された。

■アーカイブ映像の公開は8月25日17:30から8月31日23:59まで！

8月24日に東京・有明アリーナのライブ映像のアーカイブ配信はMAZZEL Official YouTubeチャンネルにて8月25日17:30からスタート。なおアーカイブ配信は8月31日23:59までとなっている。

■有明アリーナ公演ライブ写真

またMAZZEL最新曲「DANGER」のデジタル配信が8月１8日よりスタートし、現在「DANGER」MVもMAZZEL Official YouTubeチャンネルにて公開中。

今作は、和とストリートを掛け合わせた斬新なサウンドを軸に、予測不能な展開が連続する、グループ史上最も自由な一曲。予想外の声色と、想像を超えるダンススキルで、聴く者・観る者を常識の外側の世界へと誘う。

なおMVの撮影は、1253年に創建された鎌倉の建長寺で行われ、建長寺史上初の大型撮影で、楽曲の世界観が一層引き立つ世界観となっており、メンバー初となる殺陣などのアクションシーンも見どころだ。

MAZZEL史上最高難度となるダンスは2025年1月にリリースした楽曲「J.O.K.E.R.」と同じくKAITA(RHT.)による振付で、コレオ制作には一部RANとSEITOも参加し、ポッピンやブレイキンなどそれぞれが極めてきたダンスのジャンルを楽曲内に落とし込み、MAZZEL全員でそのコレオに挑戦している。

■「DANGER」MV

■リリース情報

2025.08.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DANGER」

■関連リンク

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo

MAZZEL Official YouTubeチャンネル

■「DANGER」ジャケット写真