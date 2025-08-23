Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬·Ù¹ð¡ª¡ÖÉÔÆ°»ºÁêÂ³¤Ç¼èÆÀÈñ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È95%¤¬²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¡ª¡©¡×
¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÁêÂ³¤ÎÍî¤È¤··ê¡ÄÇäµÑ»þ¤Ë¥³¥ì¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç»ÙÊ§¤¦ÀÇ¶â¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬¡¢ÀÇÌ³¤ä·Ð±Ä¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÇ¼ÀÇ¼Ô¤«¤éÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤òÃåÉþ¤·¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËÎ®ÍÑ¤·¤¿¸µÀÇÌ³½ð¿¦°÷¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤«¤éÃåÉþ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤ò¡£¡×¤È¶¯¤¯ÈóÆñ¡£¡Ö430Ëü±ß¤âÃåÉþ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë»È¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆºÇÄã¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¹ñÀÇÅö¶É¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ø¤Îµ¿Ç°¤â¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¿û¸¶»á¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸Ä¿Í»ö¶È¤Ç¼Ö¤ä¼«Âð¤ò·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³ô¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é·ÐÈñ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖÉÔÆ°»º¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼Ö¤ä¼«Âð¤Î°ìÉô¤ò·ÐÈñ¤Ë¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉã¤«¤é¼«Âð¤òÁêÂ³¤·¤¿¤¬¡¢¹ØÆþ»þ¤Î¶â³Û¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÇ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ë²óÅú¡£¿û¸¶»á¤Ï¡¢¡ÖÇäµÑ¤¹¤ë¤È¾ùÅÏ½êÆÀÀÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼èÆÀ²Á³Ê¤¬ÉÔÌÀ¤À¤È¡ÈÇäµÑ³Û¤Î5%¤·¤«¼èÆÀÈñ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á»Ä¤ê95%¤¬Íø±×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¡£²áµî¤ÎÇäÇã·ÀÌó½ñ¤äÅö»þ¤ÎÄÌÄ¢¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¤òÃµ¤·¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ë¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íË¡¿Í¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥íË¡¿Í¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥º¥Ð¥ê²óÅú¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¶â¤ä¡ÖÈó²ÝÀÇ¡×¤È¡ÖÉÔ²ÝÀÇ¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÇÛÅö¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤ÏÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÇ¯Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ìÉôÊ§¤¤Ìá¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼ÂÌ³²ÈÌÜÀþ¤Î²òÀâ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½¾¶È°÷8¿Í¤òÊú¤¨¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤¬É¬¿Ü¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¡£¡Ö½¾¶È°÷¤¬5Ì¾°Ê¾å¤Ê¤é¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤â¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢5¿Í°Ê¾å¤Ç¤â²ÃÆþ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¶È¼ï¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¡£¡Ö½¾¶È°÷¤È¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸í²ò¤òÀµ¤¹°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷¤¬¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤«¤é¤ÎÂ¿³Û¼Ú¶â¤òÍýÍ³¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÂßÉÕ¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤òÂß¤¹¤Î¤ÏÂçÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¤»¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Íー¤ÇÂß¤¹¤Ê¤é¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤òÂß¤¹¤Î¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ÎÅ´Â§¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢AED¡Ê°ì²È¤Ë°ìÂæAED¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡Ë³èÆ°¤Î¾Ò²ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Âð¤Ë¤âAED¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Ò°÷Á´°÷¤Ë¤âÇÛÉÛ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¼ÁÌä¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
