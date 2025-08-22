【ニューヨーク＝小林泰裕】ＴＯＴＯは２２日、米南部ジョージア州の工場を拡張し、今秋以降、トイレ用便器の生産能力を１・５倍に増強すると発表した。

ＴＯＴＯの米国工場の拡張は２８年ぶり。米国ではウォシュレット（温水洗浄便座）の販売が好調で、生産態勢を強化する狙いがある。

同工場ではタンクと一体化した最新型便器などを年３０万個生産する。今回の拡張に合わせて３４台のロボットを導入し、便器とタンクの接着作業などを自動化して高品質な便器の量産が可能になった。

現在、米国で販売する便器の多くはアジアなどから輸入されている。同工場の拡張により、今後は５割超を米国内で生産できるようになるという。トランプ政権の関税政策によるコストを抑える効果も期待できる。

同工場の拡張は２０２３年６月に着工し、２４年１１月に完成した。投資額は約３００億円で、拡張部分の延べ床面積は１・４６ヘクタール。約４２０人が勤務する。

ＴＯＴＯは１９８９年に米国市場に参入し、現在はジョージア州の２か所に工場を構える。米国事業（一部カナダ含む）の２０２４年度の売上高は７０５億円で、この１０年で２倍超に増えた。ＴＯＴＯの売上高全体の約１割を占める規模だ。

コロナ禍で、トイレットペーパーなしでおしりを洗えるウォシュレットが米国で注目されるようになり、人気が高まっていることが好業績の主な理由だ。ウォシュレット人気に先導される形で便器の需要も高まっている。工場の拡張によって生産量を増やし、販売をさらに伸ばす方針だ。